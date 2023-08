Sony a officialisé une nouvelle baisse de prix pour la PlayStation 5, effective jusqu’au mois de septembre. La console passe à 475 €. Tout porte à croire qu’une nouvelle version arrive bientôt.

Début juillet, Sony proposait une baisse de prix temporaire de 75 € sur la PlayStation 5 pourvue d’un lecteur de disque — ce qui la ramenait à 475 €. Dans un communiqué envoyé à la presse le 21 août, la firme nippone annonce une « offre spéciale rentrée », qui s’appuie sur la même réduction. La PS5 normale est donc de nouveau disponible à 475 €, soit un tarif inférieur à son lancement (500 €), jusqu’au 3 septembre.

Tout porte à croire que ces deux rabais successifs pointent vers l’arrivée d’un nouveau modèle dit « Slim » (plus compact, normalement), modèle qui fait l’objet de rumeurs depuis plus mois déjà. Récemment, on a même eu droit à des images supposément liées à une PS5 Slim. Sony, qui n’a pas besoin de baisser le prix pour faire du volume, chercherait alors à vider les stocks de la première mouture pour laisser la place à cette révision habituelle. Dans l’histoire des consoles de la marque, il y a toujours eu des versions Slim.

PS5 à 475 €

Faut-il attendre la PS5 Slim ?

Certains se diront qu’il vaudrait peut-être mieux patienter jusqu’à cette éventuelle PlayStation 5 Slim, plutôt que de faire l’acquisition aujourd’hui du « vieux » modèle. Mais la PS5 n’est pas un iPhone : quand bien même Sony lancerait bientôt une PS5 Slim, vous n’y perdrez pas énormément au change (surtout si la fuite récente se confirme au niveau des mensurations).

Les apports d’une PS5 Slim ne seraient pas nécessairement évidents pour justifier cette attente supplémentaire, sauf si la taille de la console est réduite de moitié (personne n’y croit). En termes de puissance et de confort, ce sera exactement la même chose. Les jeux ne seront pas plus beaux sur la PS5 Slim, qui se chargera simplement de corriger l’un des défauts de la première version (la taille gargantuesque).

Il reste la question du prix : la PS5 Slim sera-t-elle moins chère que la PS5 ? C’est possible, puisqu’elle pourrait se distinguer par un lecteur amovible (qui serait sans doute proposé en option). Mais elle ne devrait pas tomber à 400 € non plus — le cas échéant, il faudrait ajouter le prix du lecteur. Bref, à moins de vouloir la « nouveauté » à tout prix, la PS5 à 475 € devient un bon plan. Ce n’est pas le cas, en revanche, de la version digitale, qui reste à 450 €.

Pour aller plus loin Les meilleurs jeux PS5 : les titres incontournables en 2023

Où acheter la PS5 à 475 € ?

La PS5 à 475 € est disponible sur la boutique de PlayStation, mais aussi chez tous les revendeurs (« Dans la limite des stocks disponibles », indique Sony).

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.