Tous les ans en août, des milliers de personnes profitent de l’été pour changer d’iPhone. Tous les ans, en août, ces mêmes personnes commettent une erreur financière et technologique.

Dans un peu moins d’un mois, Apple devrait dévoiler les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Des smartphones que l’on sait très attendus, puisque la marque californienne règne sans contestation sur le marché du smartphone haut de gamme. La génération 2023-2024 devrait initier plusieurs changements intéressants, avec de l’USB-C au lieu du Lightning, du titane en guise de nouveau matériau principal et plusieurs avancées significatives (en photo notamment). De quoi facilement faire des iPhone 15 les produits les plus attendus de la fin d’année — comme souvent avec les smartphone Apple.

Tous les ans, en août, des milliers de personnes profitent de leur temps libre et de l’approche de la rentrée pour changer de smartphone. Beaucoup optent pour un nouvel iPhone, par méconnaissance du calendrier d’Apple.

Des baisses de prix sont imminentes

En achetant un iPhone au mois d’août, on commet plusieurs erreurs. Si certains justifient leur achat par le fait qu’ils ne s’intéressent pas aux nouveautés technologiques, cet argument n’a pas de sens d’un point de vue économique.

Même si on ne souhaite pas forcément le dernier iPhone, il est plus que probable que les anciens modèles, les 13 et 14 dans notre exemple, voient leurs prix baisser dans les prochaines semaines (quand le 15 sera annoncé). Dans l’hypothèse où Apple les retirerait de son catalogue, les revendeurs les déstockeraient. Dans l’hypothèse où Apple les conservait dans sa gamme, leurs prix devraient baisser, pour ne pas faire de l’ombre aux nouveaux entrants.

L’iPhone 14 Pro Max, avec sa Dynamic Island. // Source : Anthony Wonner pour Numerama

Si le prix n’est pas un problème pour vous, alors il faut voir le problème dans l’autre sens. Pourquoi acheter l’iPhone 14 en août 2023, alors que vous pourrez avoir un iPhone 15 en septembre 2023, à un tarif presque similaire ? En plus de ses nouveautés technologiques, il est probable que l’iPhone 15 dispose d’une année de mises à jour logicielles supplémentaire. De quoi en faire un achat plus rentable à travers le temps, tout en le revendant à un tarif plus élevé quand on souhaitera s’en séparer.

Tous les iPhone sont-ils concernés par ce phénomène du mois d’août ? Sur le site d’Apple, la seule exception concerne l’iPhone SE, vendu 559 euros, qui ne devrait pas être renouvelé dans les prochaines semaines. Le reste de la gamme devrait bouger (12, 13 et 14, ce qui devrait entraîner des baisses de prix a peu près partout).

Même s’il est moins intéressant que les autres, l’iPhone SE est sans doute le seul iPhone encore recommandable en août 2023. D’autres produits reconditionnés peuvent valoir le coup. // Source : Louise Audry pour Numerama

Est-il possible d’échanger son iPhone 14 contre un iPhone 15 ?

Dans les magasins spécialisés (Apple Store, Fnac, opérateurs…), plusieurs vendeurs confient se sentir mal de vendre des iPhone au mois d’août (certains s’expriment publiquement sur les réseaux sociaux, d’autres ont pu discuter de ce phénomène avec Numerama). Des vendeurs conseillent même à leurs clients d’attendre, mais certains préfèrent ne pas écouter — par impatience ou nécessité immédiate.

Y a-t-il un moyen de ne pas se faire avoir, si l’on est déjà passé à la caisse ? En France, un délai de rétractation de 14 jours existe. Si votre achat est récent et que vous pouvez vous permettre d’attendre jusqu’à mi-septembre, alors l’exercer peut avoir du sens. Pour les achats ayant dépassé les 14 jours, tout dépend de la politique des revendeurs. Dans le passé, Apple ou Amazon ont déjà accepté le retour d’anciens iPhone après le lancement des nouveaux, pour permettre aux clients de passer au nouveau modèle gratuitement. Mais cette coutume n’est pas une règle officielle, ce qui veut dire que le mieux reste d’attendre sagement l’annonce des iPhone 15, quitte à acheter un iPhone 14 remisé le lendemain. D’après les rumeurs, la prochaine keynote d’Apple devrait avoir lieu le 12 ou le 13 septembre.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.