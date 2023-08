Choose Love (L’Amour au choix en VF) sera influencée par vos choix, comme Bandersnatch. C’est la nouvelle fiction interactive de Netflix, prévue fin août 2023.

Avis aux fans de comédies romantiques, Choose Love — L’Amour au choix en VF — pourrait bien conquérir vos petits cœurs. Programmée pour fin août 2023, il s’agit d’une nouvelle fiction interactive. Ces dernières restent encore rares sur la plateforme. On se souvient surtout de Black Mirror: Bandersnatch, intégré à la célèbre anthologie dystopique, mais il existe aussi ​​Chapardeur! et Headspace: Libérez votre esprit.

De quoi parle Choose Love / L’Amour au choix ?

On incarnera Cami. Elle vit le parfait amour avec son petit ami et semble aimer son métier dans l’ingénierie du son. Jusqu’à… sa rencontre avec une cartomanciène. Ce qui a pour effet immédiat de briser le quatrième mur — Cami se met à parler à la caméra. Là, toute une série d’événements, ou plutôt de rencontres, se déclenche. L’héroïne croise, par exemple, la route d’un ami d’enfance, ou encore d’une rockstar.

Chaque choix aura un impact sur vie amoureuse et peut-être plus encore. En bref, il y a tous les ingrédients des romcoms habituelles, à la différence que l’on peut créer différents chemins en fonction de nos choix. Embrasser ou non le bel ami d’enfance mènera à deux chemins différents, et ainsi de suite.

Exemple de choix de dialogues dans Choose Love. // Source : Netflix

Celles et ceux qui ont l’habitude des jeux narratifs à choix, comme Life is Strange ou les Telltale Series, connaissent déjà bien ce procédé. Cela offre une certaine rejouabilité, puisque l’on peut relancer la fiction pour tester de nouveaux choix.

« Alors que Cami est confrontée à toute une série de choix – allant des plus anodins aux dilemmes éthiques majeurs – les téléspectateurs l’aident à décider exactement ce qu’elle doit faire », tease la plateforme SVOD.

Netflix n’a pas précisé combien il y aura de fins, mais il y en aura « plusieurs ».

Au casting de Choose Love

Laura Marano incarne l’héroïne, Cami. Son petit copain (en tout cas au début), Paul, est interprété par Scott Michael Foste. Aussi au casting : Avan Jogia, Jordi Webber, MEga Smart, Benjamin Hoetjes, Nell Fisher, Blair Strang.

Choose Love est réalisé par Stuart McDonald (déjà derrière la comédie romantique Un accord parfait, ou encore la série Crazy Ex-Girlfriend) et écrite par Josann McGibbon (qui a déjà écrit Just Married ou presque).

Combien de temps pour terminer Choose Love ?

Quels que soient vos choix, la fiction devrait durer 77 minutes, soit 1h17.

Date : quand sort cette fiction interactive ?

Choose Love est prévu pour le jeudi 31 août 2023 sur Netflix.

Bande-annonce de Choose Love

La bande-annonce de Choose Love – L’Amour au choix a été mis en ligne en août par Netflix.

Est-ce tout public ?

La fiction est classée pour un public 7+, adapté donc aussi aux jeunes adolescents. Il n’y aura pas de scènes de sexe ni de violence.

