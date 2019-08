Fermé l'année dernière, Telltale Games va avoir droit à une nouvelle chance. Le studio développera toujours des jeux narratifs.

Fermé de manière brutale en fin d’année dernière, Telltale Games va renaître de ses cendres. Dans un communiqué publié le 29 août 2019 sur le site officiel, on apprend qu’un groupe d’investisseurs a racheté ce qu’il restait du studio spécialisé dans les jeux narratifs. L’ambition est de ressortir certains titres du catalogue et, à terme, d’en développer d’autres.

« Nous étions tous des grands fans des jeux Telltale, nous croyons fermement aux jeux narratifs et personne ne le faisait mieux », estime Jamie Ottilie, le nouveau CEO de Telltale Games. Dans les colonnes de Polygon, il en dit un peu plus : « C’est un business viable qui a été ébranlé par les conditions du marché et certains choix faits. J’aime les jeux qui racontent des histoires et je pense que notre industrie doit avoir un studio spécialisé dans les jeux narratifs. » A-t-il oublié Quantic Dream ?

Ressuscité avec quels jeux ?

Jamie Ottilie entend conserver les forces de Telltale Games mais modifier certaines choses, comme la manière de distribuer les jeux. Il s’explique : « Nous allons probablement garder le modèle épisodique, mais avec un rythme différent. C’est un monde différent d’un point de vue de la consommation. Nous devons regarder comment les gens aiment se divertir. J’aime l’idée du binge-watching. » À la manière de Netflix (et à l’opposé de Disney+), ce Telltale Games 2.0 pourrait lancer simultanément tous les épisodes d’un même jeu.

La grande incertitude concerne les licences qu’a pu conserver Telltale Games dans sa chute. The Walking Dead, qui lui a offert un nom, est parti chez Skybound (qui a terminé la dernière saison). De son côté, Stranger Things est retourné chez Netflix. Quant à Borderlands, Game of Thrones, Guardians of the Galaxy ou encore Minecraft, il faudra sans doute renégocier. Sur la page dédiée aux jeux, on peut voir que le studio détient toujours les droits de The Wolf Among Us et Batman. Dans un premier temps, Telltale Games pourra capitaliser dessus en évitant de s’éparpiller.

Le nouveau Telltale Games a pris ses quartiers à Malibu et compte réemployer plusieurs anciens talents (d’abord en freelance en attendant un contrat plus sécurisé).

Crédit photo de la une : Telltale Games Signaler une erreur dans le texte