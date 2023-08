En amont du déploiement prévu pour le 8 août, Blizzard Entertainment a partagé une longue liste de changements prévus dans la version 1.1.1 de Diablo IV. La plupart étaient déjà connus.

La mise à jour 1.1 de Diablo IV, déployée avant le lancement de la première saison, a semé la discorde dans la communauté. Certains changements opérés par Blizzard Entertainment n’ont pas du tout été appréciés, ce qui a forcé les développeurs à vite se remettre au travail pour travailler sur la version 1.1.1. Le prochain patch sera disponible le 8 août, mais la note de mise à jour est disponible depuis le 2 août sur le site officiel.

Blizzard Entertainment avait pris le temps de communiquer sur la majorité des évolutions majeures à attendre, notamment un rééquilibrage complet des classes (avec une focalisation sur la sorcière et le barbare, qui souffrent depuis des jours). Visiblement, on sera tous bien plus puissants dans la version 1.1.1 de Diablo IV. Un constat qui vaudra aussi pour les boss, lesquels opposeront encore plus de résistance. En compensation, les récompenses seront plus généreuses.

Les changements appliqués aux ennemis dans la version 1.1.1 de Diablo IV

Blizzard Entertainment avait déjà fait savoir que la densité d’ennemis sera revue à la hausse dans les donjons de cauchemar (accessibles après avoir passé un certain niveau) et les vagues infernales. La difficulté sera aussi plus élevée en raison des boss qui auront une barre de vie plus importante. Cette modification concerne les adversaires qui dépassent le niveau 60.

Patch 1.1 Patch 1.1.1

Voici les changements appliqués aux boss de Diablo IV :

En dessous du niveau 60 : même barre de vie ;

Au-delà du niveau 80 : +50 % de points de vie ;

Au-delà du niveau 100 : +100 % de points de vie ;

Au-delà du niveau 120 : +120 % de points de vie ;

Au-delà du niveau 150 : +150 % de points de vie.

Cela veut dire que le endgame sera renforcé, sachant qu’une densité supérieure d’ennemis signifie mécaniquement une hausse de la quantité d’expérience reçue. Si la puissance des classes est garantie, alors cela ne devrait pas être un problème quand on parcourt Sanctuaire.

Pour donner des leviers de motivation, au-delà du gain de puissance brute, Blizzard Entertainment compte aussi améliorer les récompenses. Tous les boss d’un niveau supérieur à 35 lâcheront forcément un équipement légendaire. Même chose pour les gobelins aux trésors — au-delà du niveau 15, ce sera un drop garanti — et les événements de légion (après le niveau 35).

Blizzard Entertainment a un vrai besoin de se réconcilier avec les joueuses et les joueurs de Diablo IV, qui craignent que chaque patch rabatte un peu trop les cartes à leur goût. On verra, après le 8 août, si les plaintes ont été entendues.

