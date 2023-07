Blizzard Entertainment a annoncé le futur gros patch de Diablo IV (version 1.1.1) sera mis en ligne le 8 août. Les changements complets seront officialisés quelques jours plus tôt.

Quelques jours avant le lancement de la première saison de Diablo IV, Blizzard Entertainment avait préparé le terrain en déployant une grosse mise à jour — version 1.1. Problème ? Les nombreux changements apportés sont loin d’avoir fait l’unanimité, forçant l’entreprise américaine à communiquer dans l’urgence et à vite rectifier le tir. À l’occasion d’un livestream organisé le 28 juillet, Blizzard Entertainment a annoncé que Diablo IV passera en 1.1.1 dès le 8 août.

Quand il recevra le patch 1.1.1, Diablo IV subira encore de nombreux rééquilibrages, en espérant, cette fois, qu’ils apportent satisfaction. Dans un article publié le 28 août, le site spécialiste Icy Veins a compilé les modifications importantes à retenir, sachant qu’on en connaissait déjà quelques-unes. Elles concernent toutes les classes, mais aussi plusieurs éléments du jeu qui fêtera bientôt ses deux mois d’existence.

Le patch 1.1.1 sera-t-il celui de la réconciliation pour Diablo IV ?

Amis sorciers et barbares, vos plaintes vont être entendues. Ces deux classes ont été particulièrement touchées par le patch 1.1 et elles vont observer un regain de puissance avec la mise à jour 1.1.1. C’est la priorité des développeurs. En plus d’être plus résistants, les sorciers verront plusieurs de leurs sorts être améliorés (exemple : le trait de feu générera plus de mana), dans le sillage de plusieurs Aspects. Du côté des barbares, ils seront ravis de constater que la génération de furie sera beaucoup plus rapide, de quoi les aider à mieux survivre à bas niveaux.

Les nécromanciens, voleurs et druides recevront aussi des changements, mais dans des proportions bien moindres.

Les autres modifications attendues dans Diablo IV :

Les Balrog (gros démons) feront moins de dégâts aux invocations des druides et des nécromanciens. Elles seront par ailleurs plus résistantes face à certains affixes des adversaires élites ;

Les donjons de cauchemar proposeront une densité d’ennemis supérieure (mais ce ne sera pas le cas des vagues infernales), ce qui veut dire plus d’expérience empochée ;

Patch 1.1 Patch 1.1.1

Les boss seront plus puissants dans les niveaux de monde 3 et 4. Mais on obtiendra toujours un équipement légendaire après en avoir terrassé un. Même chose pour les gobelins au trésor, avec un taux d’obtention qui passe de 50 à 100 % ;

Le coût de réattribution des compétences (respec) va être réduit de 40 % ;

On pourra porter 99 élixirs sur soi, avec un nouvel emplacement dans l’inventaire ;

Il y aura une augmentation du nombre de points d’expérience reçus avec les caches de l’Arbre des murmures ;

Une amélioration des montures, au niveau de leur accélération et du franchissement de certains obstacles ;

Résolution des soucis avec la VRAM.

La liste complète des évolutions sera officialisée le 2 août.

