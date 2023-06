Un joueur de Diablo IV est tombé sur un objet légendaire aux propriétés étonnantes : c’est la chance qui détermine son efficacité.

Laisseriez-vous la chance décider de votre sort dans Diablo IV ? C’est le pari qu’il est possible de faire avec cette pièce d’équipement dénichée par le joueur prénommé mcsebbymeal. Dans un sujet publié sur Reddit le 6 juin, il partage sa découverte étonnante : il a obtenu des gants dont la puissance est régie uniquement par la chance. « Regarder les barres de vie des monstres est comme des montagnes russes. Parfois, elles bougent peu, parfois, elles disparaissent instantanément », témoigne-t-il.

Baptisé « Les poings du destin », l’équipement en question, considéré comme sacré, légendaire et unique, ne repose que sur des propriétés aléatoires et des coups chanceux. Ainsi, ils peuvent soigner, immobiliser les ennemis ou encore étourdir. Plus risqué, les dégâts occasionnés peuvent être de 1 %… ou de 280 % leurs valeurs normales. Bref, soit ce sera une caresse, soit ce sera une oblitération. Diablo IV devient alors une roulette russe.

Cet équipement de Diablo IV est beaucoup trop drôle

Gants de Diablo IV qui transforment le jeu en casino // Source : Reddit

Quand on lit la description de l’objet, on ne peut s’empêcher de rire en pensant que Blizzard cherche le troll. C’est d’autant plus vrai que ces gants sont uniques et sacrés — donc rares (on préfèrerait obtenir autre chose). Même la petite note de lore est drôle : « Laisseriez-vous la peur vous duper, ou risqueriez-vous tout pour atteindre le savoir ? Après tout, la mort n’est que la pièce avec laquelle on achète la vie. » En somme, on nous encourage à miser sur la chance pour tout réussir ou… tout perdre.

Certains statisticiens, qui se fient aux probabilités, estiment que cet équipement devrait permettre d’atteindre 140 % de dégâts en moyenne. « C’est ce que les mathématiques disent. Mais j’ai l’impression d’être plus malchanceux que ça », répond le propriétaire de ces « poings du destin ». Dans un article publié le 6 juin, PC Gamer nous rappelle comment fonctionnent les coups chanceux et, effectivement, il faut être très chanceux : « Dans Diablo IV, les coups chanceux requièrent deux jets de dés réussis pour marcher [des jets de dés invisibles qui régissent l’efficacité des actions, comme dans un jeu de rôle]. D’abord, la capacité doit se déclencher avec un premier jet, ce qui arrive rarement. Ensuite, si le coup chanceux se produit, il faut un deuxième jet pour en déterminer l’effet. »

À noter qu’il existe des équipements qui permettent de mieux contrôler la chance, tout du moins de mettre un peu plus le caractère aléatoire de son côté. À l’image de cette « capuche de l’innommable » qui améliore les chances de réussir un coup chanceux. Certaines compétences permettent aussi de mitiger ce qu’on appelle la RNG (générateur de nombres aléatoires). En somme, si on arrive à être ultra chanceux, « Les poings du destin » constituent un équipement particulièrement puissant. On défie quand même le joueur ayant atteint le niveau 100 en hardcore de jouer avec.

