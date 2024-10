Lecture Zen Résumer l'article

Après dix épisodes haletants, la saison 3 de La Défense Lincoln, sur Netflix, nous a laissés sur un cliffhanger déroutant. Si vous n’avez pas tout compris à ce final inattendu, pas de panique : on vous explique tout ce qu’il faut savoir, en attendant une potentielle saison 4.

Mickey Haller est probablement l’avocat le plus détestable du petit écran, et pourtant : il nous captive déjà depuis trois saisons, disponibles sur Netflix. Mais avez-vous vraiment tout compris au dernier épisode de La Défense Lincoln, qui vient justement d’être dévoilé, le 17 octobre 2024 ? Pour patienter jusqu’à une potentielle saison 4, qui n’a pas encore été annoncée par la plateforme de streaming, voici donc tout ce qu’il faut retenir de cette conclusion déconcertante, sous forme de cliffhanger. Attention, SPOILERS.

Comment se termine la saison 3 de La Défense Lincoln ?

Adaptée du roman Les Dieux du verdict, de Michael Connelly, cette saison 3 nous raconte une nouvelle histoire de corruption. Dans ces dix épisodes, Mickey décide donc de défendre Julian La Cosse, accusé du meurtre de son amie et ancienne cliente, Gloria Dayton. Mais cette affaire va prendre des proportions bien plus politiques, impliquant l’agent James De Marco ainsi qu’un cartel de drogues. Julian est finalement poignardé par un autre prisonnier, même s’il s’en sort à la fin de la saison, tandis que le véritable assassin de Gloria est révélé en fin de saison, et se trouve en cavale. Eddie Rojas, un ami de Mickey, lui, meurt dans un grave accident de voiture.

Mickey perd alors foi en son travail d’avocat, réalisant que le système tout entier n’a pas pu apporter à Gloria, Julian et Eddie la justice qu’ils méritaient. Alors qu’il perd complètement espoir, sa fille Hayley le convainc de se battre, en lui expliquant que « le système ne fonctionnera jamais, si personne n’est là pour le faire tourner correctement ». Il réussit donc à obtenir, auprès du bureau du procureur, une compensation financière pour l’emprisonnement à tort de Julian, et il donne ensuite une partie de cet argent à la mère d’Eddie.

Quel est le cliffhanger de cette fin de saison ?

La fin de la saison 3 nous laisse évidemment sur un retournement de situation, qui nécessitera forcément une saison 4 pour le résoudre. Si les nouveaux épisodes n’ont pas encore été commandés par Netflix, on sait tout de même que la suite des aventures de Mickey Haller sera mouvementée. Alors qu’il s’apprête à prendre des congés bien mérités, l’avocat trouve ainsi un corps sans vie, bien connu des fans, dans le coffre de sa voiture : celui de Sam Scales, un arnaqueur qui devait énormément d’argent au cabinet d’avocats pour lequel Mickey travaille. Plus tôt dans la saison 3, ce dernier a ainsi évoqué publiquement le fait que Sam allait finir par mourir, s’il ne les payait pas rapidement.

Avec tous ces faits compromettants, il est donc certain que Mickey va être accusé de meurtre. Pour la première fois, le héros antipathique de La Défense Lincoln devra donc défendre son innocence lors d’un procès, au lieu de représenter un autre client. Pour une éventuelle saison 4, la série Netflix va donc à nouveau s’inspirer des romans de Michael Connelly, puisqu’il s’agit là de l’intrigue principale du tome 7 de la saga littéraire, L’innocence et la loi.

Qui a tué Gloria Dayton (ou Glory Days) ?

Si Julian est accusé devant la justice d’avoir tué Gloria, la vérité finit par éclater : c’est en réalité l’agent De Marco qui l’a assassinée, puisqu’elle détenait de précieuses informations le concernant, qui auraient pu le mener en prison. D’abord soupçonné d’avoir utilisé une personne tierce pour accomplir le meurtre, il est finalement révélé que James De Marco l’a tuée de ses propres mains, chez elle, avant de mettre le feu à sa maison. Il a alors prétendu que lorsqu’il était arrivé sur les lieux, Gloria était déjà morte, ce qui est évidemment faux.

Si De Marco parvient à s’échapper avant d’être inquiété, grâce à l’un de ses informateurs corrompus, il finit par mourir, des mains d’Hector Moya, qui avait été envoyé en prison à cause de lui et qui travaillait pour un cartel de drogues concurrent. Quatre mois après le procès, le personnage d’Izzy, qui aide Mickey dans son travail, reçoit ainsi, dans une enveloppe, une photo de James De Marco, avec un serpent autour du cou. Justice a donc été faite.

Qui meurt dans la saison 3 de La Défense Lincoln ?

En dehors de l’assassinat de Gloria Dayton, l’un des moments les plus inattendus de ce grand final reste assurément le suicide de Neil Bishop, ancien policier et procureur. Cette issue tragique intervient alors qu’il confesse son implication dans l’affaire de Gloria à la barre des témoins et qu’il se trouve sous la menace de l’agent De Marco, un homme profondément dangereux contre qui il témoigne. Neil ne voit donc plus aucune issue, et décide de se donner la mort en public.

D’après une interview accordée par les showrunners de La Défense Lincoln au média américain Variety, cette séquence de procès est la plus longue de toute la série. Elle a nécessité à elle seule trois jours entiers de tournage et environ 50 prises différentes. James De Marco, Eddie Rojas, Deborah Glass, ainsi que Sam Scales se trouvent également parmi les personnages qui trouvent la mort dans cette saison 3 de La Défense Lincoln.

Que signifie l’expression « Les Dieux du verdict » ?

Le titre du tome 5, imaginé par Michael Connelly et qui a inspiré cette saison 3, n’est pas anodin. En anglais, il se nomme d’ailleurs « Gods of Guilt », que l’on traduirait plutôt par « Les Dieux de la Culpabilité ». Pour Dailyn Rodriguez, l’une des deux showrunners de la série, cela représente le jury, présent lors d’un procès. « Dans cette saison, Mickey nous parle des personnes qui nous entourent et qui nous permettent de rester honnêtes tout en nous rendant responsables de nos actions, à la fois dans le passé et dans le présent », raconte-t-elle auprès de Netflix.

Dans l’une des scènes finales de la saison 3, Mickey porte ainsi un toast à ces « Dieux de la Culpabilité », à « ceux que l’on emporte avec nous ». Pour l’acteur Manuel Garcia-Rulfo, qui incarne Mickey, la culpabilité n’est pas forcément une chose négative : « Même si c’est un poids, mon personnage l’utilise plutôt comme une motivation pour faire le bien. »

