C’est de nouveau la fin de r/Place, qui a vu les internautes s’affronter à coups de pixels pour créer une œuvre unique. Si vous avez manqué une partie des 128 heures de jeu, vous pouvez toujours aller sur la timeline proposée par Reddit.

Elle s’est terminée le 25 juillet au soir. La Pixel war était de retour sur Reddit pour une nouvelle édition, qui a vu la France occuper une large zone à ses débuts, le 20 juillet dernier, pour ensuite mettre plusieurs Françaises à l’honneur. Vous n’avez pas tout suivi ? Pas de problème, comme l’année dernière, Reddit vous propose une timeline très utile pour voir à quoi ressemblait le canevas de la r/Place, heure par heure.

Une œuvre d’art qui évolue

Pour participer à cette œuvre d’art communautaire, il suffisait d’avoir un compte sur le réseau social Reddit, puis de poser son pixel. Pour en poser un second, il fallait observer cinq minutes d’attente. Fait plutôt intéressant, pour réussir à former des dessins ou des slogans particuliers sur la toile vierge, il était bien sûr nécessaire de collaborer avec les autres internautes et de s’organiser, sur des subreddits par exemple, ou même sur d’autres réseaux sociaux, comme Twitch.

Suivant les batailles qui ont eu lieu (entre deux pays par exemple, comme l’année dernière), et ce que décidaient les différents groupes au fur et à mesure, les représentations sur le canevas ont évolué plus ou moins vite. Grâce à cette timeline et à son curseur interactif, vous pouvez désormais vous placer sur l’heure que vous souhaitez, et observer ce que les joueuses et joueurs ont créé au fur et à mesure.

À la 34ᵉ heure de jeu, les références à la France sont nombreuses. // Source : Reddit.

La Pixel War contre le patron de Reddit

Du début à la fin de la timeline, on peut retrouver une constante : des messages anti « spez » sur le canevas. « Spez », c’est le pseudonyme du directeur général et co-fondateur de Reddit, Steve Huffman. En bougeant le curseur, on constate que des injures « fuck spez » ont été écrites grâce aux pixels tout le long de la Pixel War. Au cas où le message ne soit pas assez clair, les participants ont terminé la Pixel War en inscrivant l’insulte en énorme, et en noir et blanc. Impossible d’y échapper.

Les internautes dénoncent en fait la politique de la direction de Reddit, qui a entrainé la grève de nombreux subreddits début juin. Steve Huffman a rendu l’accès à l’API de Reddit payant, ce qui a entrainé la mort de nombreuses applications tierces et mis en colère de nombreux modérateurs et membres de Reddit. Mais les protestations et le retour de la Pixel War n’ont pas empêché l’administration de Reddit de reprendre la main sur certains subreddits, considérés comme trop contestataires. D’où une édition 2023 de la Pixel War au goût amer.

Pixel war 2023 is over 🙏 wtf are you doing spez ? pic.twitter.com/90JeNXAOZh — Joy Tarose (@JoyTarose) July 25, 2023

