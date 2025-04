Lecture Zen Résumer l'article

Le nom de domaine le plus connu de France va disparaître : Google.fr ne sera bientôt plus utilisé. Google a décidé de le remplacer par le même nom de domaine que le reste du monde, Google.com

Vous avez peut-être tapé cette requêtes des centaines de fois : « google.fr ». Et vous avez sûrement été sur ce site des centaines de milliers de fois. Sauf que bientôt, vous n’irez plus : pas parce que les moteurs de recherche par IA type Perplexity ont gagné la bataille, mais parce que Google a décidé de ne plus utiliser Google.fr pour son moteur de recherche. Désormais, vous vous rendrez sur Google.com.

Pourquoi Google abandonne Google.fr

C’est dans un billet de blog que Google a officialisé ce 15 avril ne plus vouloir utiliser les noms de domaine nationaux pour ses utilisateurs. L’entreprise explique qu’au départ, elle a utilisé ces noms de domaine de premier niveau « pour fournir des résultats localisés ». Il s’agit de Google.fr en France, Google.de outre-Rhin, Google.br au Brésil, ou encore Google.co.uk au Royaume-Uni.

La page d’accueil de Google ne changera pas du tout // Source : Numerama

À partir de maintenant, lorsque vous irez sur Google, vous utiliserez automatiquement Google.com et non plus Google.fr. Si vous êtes chauvin, vous pourrez quand même continuer à utiliser l’ancienne URL française : il suffira de s’y rendre, mais vous serez redirigé vers Google.com. Il est également toujours possible de faire une recherche sur le Google d’un autre pays.

Google la conserve quand même, aucun petit malin ne pourra acheter Google.fr. L’entreprise change en fait le nom de domaine par défaut pour ses recherches. Une manière pour elle de tout centraliser au même endroit. Le changement sera progressif : tous les pays ne vont pas changer en même temps, cela va prendre plusieurs mois.

Google.fr ne servait déjà plus à rien

Ce choix de Google de faire appel à des noms de domaine nationaux était avant tout technique. Sauf que depuis 2017, le moteur de recherche a commencé à donner les mêmes résultats (résultats locaux y compris), que vous utilisiez Google.fr ou Google.com.

Cela fait des années qu’il n’y a plus aucune différence entre les résultats de recherche de Google.fr et ceux de Google.com. De toute manière, Google sait quand même vous localiser. L’entreprise explique ce choix par sa volonté de « simplifier l’expérience utilisateur ». Par ailleurs, cela ne changera pas « la manière dont nous gérons les obligations en vertu des lois nationales », précise Google.

