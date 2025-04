Lecture Zen Résumer l'article

Aux États-Unis, les scientifiques chargés de mener le rapport national sur le changement climatique, dont la prochaine version est pour 2027, viennent d’apprendre que leur mission prend fin.

Donald Trump a démantelé le fonctionnement normal de la science aux États-Unis, en particulier celui de la science climatique. Dans ce contexte, l’information diffusée par le New York Times ce lundi 28 avril 2025 n’est presque pas surprenante. C’est dans un email que des dizaines de scientifiques ont appris la fin brutale de leur mission. Celle-ci, pourtant, n’est pas des moindres : réaliser le prochain rapport climatique sur l’impact du changement climatique aux États-Unis.

« Nous libérons de leur rôle tous les participants actuels au rapport. Au fur et à mesure de l’évolution du rapport, d’autres opportunités de contribution ou d’engagement pourront se présenter. Nous vous remercions pour votre service », indique l’email.

« Cela se rapproche d’une annulation du rapport »

Ce rapport sur le climat — le National Climate Assesment — est chapeauté par un groupe fédéral établi depuis 1990 (et soutenu par la Nasa), le U.S. Global Change Research Program. Il paraît tous les cinq ans, et est écrit et coordonné par un groupe d’experts et d’expertes à travers tout le pays. La cinquième édition de ce rapport avait été terminée en 2023 ; le prochain était projeté pour 2027.

Le National Climate Assesment livre des données importantes sur l’impact du changement climatique sur les USA. // Source : Atlas du NCA

Les experts et expertes avaient bien avancé, en remettant, en février dernier, un plan détaillé pour validation auprès de la Maison-Blanche — mais la suite était sans cesse repoussée.

Le renvoi des scientifiques impliqués dans cette nouvelle synthèse remet tout en question. « Cela se rapproche d’une annulation du rapport », indique, au NY Times, le professeur Jesse Keenan, co-auteur du précédent rapport. « Si vous vous débarrassez de toutes les personnes impliquées, rien n’avancera. »

La science attaquée ou mise sous silence

Le premier mandat de Donald Trump avait déjà été celui des attaques contre la science, et du climatoscepticisme, mais ce second mandat est sans commune mesure en la matière. L’agence climatique et météorologique, le NOAA, a fait les frais du DOGE, le département dirigé par Elon Musk, avec une perquisition surprise et des licenciements. Un décret vise aussi à interdire certains mots, comme « diversité », « femme », ou « changement climatique ». Des informations sont même effacées des sites officiels des agences fédérales.

La Maison-Blanche s’est également débarrassée de la géoscientifique Katherine Calvin, scientifique en cheffe de la Nasa, mais ne s’est pas contentée de ce limogeage. En effet, Calvin est membre du GIEC — le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Mais elle n’a pas eu l’autorisation d’assister à la dernière séance plénière en date. Or, elle et sa délégation font partie de l’unité de soutien technique : « il est absolument impossible de préparer et de fournir » un rapport de travail satisfaisant sans cette unité, précisait Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue qui a présidé le groupe n° 1 du GIEC de 2015 à 2023. Il y a donc, derrière, une volonté de perturber la bonne marche de la recherche et de l’action climatique.

Cette liste n’est qu’une part infime des attaques anti-scientifiques de cette administration, ce qui a d’ailleurs donné naissance au mouvement Stand Up For Science, une mobilisation contre ces menaces. Le climatologue français Christophe Cassou, membre du GIEC pour la précédente édition en date, comparait la situation à un blitzkrieg (guerre éclair) contre « contre les sciences de la durabilité [climat, biodiv, justice sociale…] », dans une publication.

La crainte du climatoscepticisme s’accroît

À l’image du rapport du GIEC à l’échelle internationale, le National Climate Assesment est essentiel à l’échelle nationale, pour les États-Unis. Il sert de document pilote pour les décideurs et les entreprises, dans la crise climatique, en matière de compréhension et d’adaptation — eau, transport, nourriture, santé, etc. On parle donc ici d’un document d’utilité publique pour guider des politiques locales et nationales de premier ordre.

« La question est de savoir si [le rapport] reflétera des données scientifiques crédibles »

Dans un contexte dans lequel la science est mise sous silence, détournée, attaquée, les scientifiques en viennent presque à craindre que ce rapport finisse par sortir… mais en désinformant avec un biais climatosceptique, ou tout simplement en livrant une qualité d’information médiocre. « Il se pourrait bien qu’il y ait une sixième évaluation nationale du climat », alerte, auprès du NY Times, Meade Krosby, contributeur au rapport, et scientifique au sein du groupe sur les impacts climatiques de l’université de Washington. « La question est de savoir si elle reflétera des données scientifiques crédibles et si elle sera réellement utile à nos communautés qui se préparent au changement climatique. »

