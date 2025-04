Lecture Zen Résumer l'article

Un article publié sur le site Punchbowl News rapporte qu’Amazon s’apprêterait à afficher les coûts des surtaxes douanières de Donald Trump. Une information démentie par Amazon, mais qui vaut au site des insultes du gouvernement de Donald Trump.

Avec ses surtaxes douanières, Donald Trump a provoqué un séisme économique mondial. Le président américain a annoncé au début du mois d’avril 2025 des taxes importantes pour tous les biens importés depuis l’étranger, dans le but de rapporter beaucoup d’argent aux États-Unis. Une mesure suspendue quelques jours après son annonce, à cause de l’effondrement des marchés boursiers du monde entier.

Aujourd’hui, la Chine est la principale cible de Donald Trump. Elle reste taxée à hauteur de 125 %, alors que les autres pays bénéficient d’un taux plus doux de 10 %. Donald Trump veut punir le « manque de respect » du pays de Xi Jinping, à qui il reproche de lui avoir répondu.

Les surtaxes sur la Chine et le reste du monde vont avoir des conséquences importantes sur les consommateurs américains, qui risquent de payer certains produits plus chers. Shein et Temu ont déjà annoncé des hausses de prix, mais Amazon n’a pas encore pris de décision. Problème : la Maison-Blanche, qui se base sur une rumeur, a pris pour cible l’entreprise.

Une rumeur qui coûte très cher à Amazon

Selon le site Punchbowl News, qui n’a jamais sorti d’informations importantes sur le secteur de la tech, Amazon s’apprêterait à faire payer à ses utilisateurs les surtaxes douanières. Le site indique que le panier Amazon se composera bientôt d’un sous-total, des taxes classiques et des surtaxes douanières. Une mesure qui viserait à indiquer aux Américains l’impact de la décision de la Maison-Blanche sur leur pouvoir d’achat, alors que Donald Trump affirme que sa mesure ne changera rien à la vie quotidienne.

Cette information a vivement circulé le 29 avril, alors que les fans du mouvement MAGA ont été nombreux à dénoncer ce choix d’Amazon, qui sévirait contre Donald Trump au lieu de la Chine. Beaucoup y voient un moyen de s’attaquer au président américain et appellent au boycott de l’entreprise.

Interrogé par The Verge, Amazon dément formellement l’information. « L’équipe qui gère notre boutique low cost Amazon Haul a envisagé l’idée d’afficher les frais d’importation sur certains produits. Cette idée n’a jamais été approuvée et ne se concrétisera pas », indique Tim Doyle, le porte-parole de l’entreprise. Il s’agit donc d’une rumeur non vérifiée.



La Maison-Blanche insulte Amazon et dénonce un comportement « hostile »

Malheureusement pour Amazon, l’affaire a vite dégénéré. La Maison-Blanche, qui n’a pas pris le temps de vérifier, a décidé d’attaquer l’entreprise publiquement. Elle met le géant du commerce en ligne dans une position très inconfortable, où sa décision finale sera forcément critiquée.

« Il s’agit d’un acte hostile et politique de la part d’Amazon », a déclaré Karoline Leavitt, la porte-parole de l’administration Trump, lors d’une conférence de presse. « Ce n’est pas une surprise, car comme l’a récemment écrit Reuters, Amazon est partenaire d’un organe de propagande chinois », ajoute la proche de Donald Trump.

Accuser Amazon de propagande chinoise est un choix étonnant, alors que Jeff Bezos, qui ne dirige plus directement l’entreprise (il a cédé les commandes à Andy Jassy et préside son conseil d’administration), s’est montré très proche de Donald Trump ces derniers mois. C’est lui qui avait empêché le Washington Post, qu’il possède, de soutenir Kamala Harris. Et c’est lui qui s’est illustré à plusieurs reprises aux côtés de Trump. Il semble inconcevable que la Maison-Blanche n’ait pas tenté d’initier un contact avce lui, avant d’attaquer son entreprise.

Ce nouvel épisode, peu importe son aboutissement, est une nouvelle démonstration des réactions brusques du gouvernement de Trump. The Verge appelle Amazon à afficher les taxes en protestation, mais une telle décision pourrait avoir un fort impact politique.

