À cause des surtaxes douanières imposées par Donald Trump à la Chine, les prix sur Shein et Temu augmentent considérablement. Ces plateformes comptent faire payer la différence à leurs utilisateurs.

Les géants chinois du commerce en ligne Shein et Temu viennent d’augmenter fortement leurs prix pour les consommateurs américains.

Il s’agit d’une conséquence des surtaxes douanières décidées par Donald Trump pour la Chine au début du mois, qui taxent jusqu’à 145 % toutes les importations aux États-Unis. Ces augmentations peuvent faire augmenter certains produits de 377 %, comme l’a fait remarquer Bloomberg.

Des hausses de prix énormes : jusqu’à 377 % d’augmentation

L’agence américaine rapporte que Shein applique des droits d’importation depuis le 25 avril. Ses marges sont plus ou moins élevées selon les catégories de produit. Il y a 51 % en plus pour la catégorie « beauté et santé », 30 % pour la maison, la cuisine et les jouets et seulement 8 % pour les vêtements féminins. Certains produits bénéficient de surtaxes encore plus étonnantes. Exemple : 377 % pour un lot de 10 torchons de cuisine.

Shein ne semble pas appliquer la taxe de 145 % partout. Certaines taxes sont absorbées par le vendeur, d’autres coûtent encore plus à l’utilisateur. Selon Bloomberg, les augmentations sont plutôt de 10 % en moyenne. Shein l’explique dans une bannière lors du paiement : « les frais de douane sont inclus dans le prix que vous payez. Vous n’aurez jamais à payer de supplément à la livraison. »

Le marketing des plateformes de fast-fashion, comme Shein. // Source : Claire Braikeh pour Numerama

Du côté de Temu, CNBC rapporte que l’entreprise a ajouté des frais d’importation d’environ 145 %, ce qui signifie que les frais sont encore plus chers que les produits eux-mêmes. Temu explique désormais sur son site que « les articles importés aux États-Unis peuvent être soumis à des frais d’importation. Ces frais couvrent tous les processus et coûts douaniers, y compris les frais d’importation payés aux autorités douanières en votre nom ». La plateforme précise que « le montant indiqué peut ne pas correspondre au montant réel payé aux autorités douanières. »

« Pas d’inflation » selon Trump, mais Shein et Temu n’absorbent pas toutes les taxes

Le 21 avril dernier, Trump déclarait sur Truth Social qu’« il n’y avait pratiquement pas d’inflation », arguant qu’il y avait une baisse du prix de l’énergie et des produits alimentaires. Sauf que les grandes hausses de prix de Temu et de Shein montrent que les plateformes d’e-commerce chinoises n’absorbent pas toutes les taxes imposées par Trump. Résultat, certains produits sont vendus bien plus cher aujourd’hui. De quoi encourager les consommateurs américains à privilégier des produits américains.

La page d’accueil de Temu // Source : Capture d’écran Numerama

Pourtant, Shein et Temu avaient prévu le coup. Comme le rappelle Bloomberg en février, Shein avait incité ses fournisseurs chinois à produire au Vietnam. Quant à Temu, l’entreprise souhaitait que les usines chinoises expédient leurs marchandises vers ses entrepôts américains, pour en quelque sorte contourner certains droits de douane. Bien que Shein soit basée à Singapour et que Temu soit basée à Boston, les deux entreprises expédient surtout depuis la Chine : c’est pourquoi elles sont soumises à ces droits de douane. Ces hausses ont d’ailleurs été anticipées par les Américains : les ventes ont bondi en mars et en avril sur les deux boutiques, selon le journal américain.

Trump a peut-être gagné la guerre contre Temu et Shein

La recette du succès de Shein et de Temu, ce sont les prix : malgré de longs délais de livraison, les consommateurs acceptent d’attendre. La promesse de Temu, par exemple, est belle : « faites du shopping comme un milliardaire ». Les deux plateformes sont moins chères qu’un Amazon aux États-Unis. Mais avec ces taxes douanières, CNBC fait remarquer que les prix sont plus proches de ceux pratiqués par Amazon, Walmart, ou encore Target, d’autres enseignes populaires outre-Atlantique.

L’interface de Shein // Source : Numerama

Ce qui se ressent du côté de Temu, puisque l’entreprise aurait fortement réduit ses dépenses publicitaires en ligne aux États-Unis depuis l’annonce des surtaxes douanières. Les classements de Shein et de Temu sur l’App Store ont d’ailleurs dégringolé.

