Ce vendredi 25 avril 2025 a lieu la « Sperm Race » : une sorte de course de spermatozoïdes pour savoir lesquels iront le plus vite. L’événement dit vouloir mettre à l’honneur la fertilité masculine en déclin.

« La course au sperme n’est pas seulement une blague. Ce n’est pas seulement une idée virale dont Internet se moque. C’est quelque chose de bien plus grand. » Voilà ce que dit le manifeste de la « Sperm Race » organisée ce 25 avril 2025 à Los Angeles, au LA Center Studios à 19 heures, heure locale.

C’est quoi, la « Sperm Race » ?

La Sperm Race est une « course » organisée par une startup nommée Sperm Racing. Elle opposera en fait deux étudiants, Tristan de l’Université de Californie du Sud, à Asher de l’Université de Los Angeles, Californie. Tous deux vont fournir un échantillon de leur sperme, qui seront placés sur une piste microfluidique de 20 centimètres.

L’idée, c’est de reproduire le chemin que parcourent habituellement les spermatozoïdes dans un utérus et dans les trompes d’un appareil reproducteur féminin.

Pour suivre la « course de spermatozoïdes », des caméras haute résolution pourront filmer les mouvements des spermatozoïdes. Il y aura au total trois courses pour déterminer le vainqueur, en deux manches gagnantes.

Le site de la Sperm Race. // Source : Numerama

Sur place, 4 000 spectateurs sont prévus au LA Center Studios. Une diffusion en direct est prévue sur YouTube et des paris « sportifs » sont mis en place. Le grand gagnant remportera même un prix de 10 000 dollars.

Mettre à l’honneur une fertilité masculine en déclin

La startup Sperm Racing revendique le fait de vouloir attirer l’attention sur le déclin de la fertilité masculine dans le monde entier. Son objectif est de rendre le sujet moins tabou et plus accessible, quitte à ce que cela passe par une « course » comme celle-ci.

À travers le monde, la concentration moyenne de spermatozoïdes chez les hommes a chuté de manière spectaculaire depuis les années 70. Elle serait passée de 99 millions par millilitre en 1973 à seulement 47 millions en 2011. Selon les études, en cinquante ans, elle aurait diminué de moitié. En plus d’une concentration plus faible, les spermatozoïdes se déplacent de moins en moins vite, ainsi, ils arrivent de moins en moins dans les ovaires.

La fertilité masculine est en chute depuis 50 ans. // Source : Deon Black via Unsplash

Plusieurs éléments viennent impacter la fertilité masculine : ce ne sont pas les ondes, rassurez-vous. Cette chute est surtout liée à la pollution, aux perturbateurs endocriniens, à la chaleur, l’âge. Nos modes de vie aussi ont un impact sur la fertilité : tabac, alcool, stress, obésité… Et si les donneurs de gamètes augmentent globalement, ils ne suffisent pas à faire face à la demande : les familles monoparentales, homoparentales, ou qui n’arrivent pas à procréer sont de plus en plus nombreuses.

Afin de gagner la course, Tristan et Asher disent avoir adopté un mode de vie sain dans le but d’optimiser la qualité de leur sperme. Abstinence sexuelle, alimentation saine, bonne quantité de sommeil : tout cela permettrait, selon eux, d’avoir des spermatozoïdes en meilleure « forme », qui bougent plus rapidement.

Sperm Racing : qui est derrière la startup qui organise la course ?

Comme le rapporte le Huffington Post, Sperm Racing a été fondée par quatre hommes de la tech et des crypto-monnaies. L’entreprise a déjà levé plus d’un million de dollars. Parmi les fondateurs, on trouve Eric Zhu, 17 ans, qui s’est fait connaître en ayant vendu sa première startup, Esocial, une plateforme permettant de regrouper au même endroit tous les outils pour gérer un établissement scolaire. Autre membre fondateur : Garret Niconienko, qui a travaillé pendant plusieurs années avec MrBeast, sur ses réseaux sociaux et participant même à certaines de ses vidéos. Il est également cofondateur de Stealth AI, une entreprise d’intelligence artificielle. Garret Niconienko est en outre consultant en marketing numérique dans le secteur du web 3.0 et des NFT.

Les quatre fondateurs de Sperm Racing. // Source : Sperm Racing

Le troisième membre du quator se nomme Nick Small, très jeune lui aussi, spécialisé dans le marketing numérique lui aussi. Enfin, le dernier s’appelle Shane Fan : c’est un influenceur humoristique, qui s’est spécialisé dans la tech et les NFT. Quatre jeunes hommes qu’on pourrait presque qualifier de crypto-bros, qui se sont lancés dans une petite aventure entrepreneuriale autour d’une question de santé, la fertilité masculine.

Enjeu public ou délire d’hommes de la Silicon Valley ?

Ce qui pose question sur les motivations des quatre fondateurs de Sperm Racing, c’est leur profil. Quatre hommes, de l’univers de la tech, qui plus est du marketing, du web 3.0, des NFT et des crypto-monnaies. Ce qui ressemble à la tendance pronataliste dans la Silicon Valley. Les hommes d’affaires de la tech y sont nombreux, affichant leur volonté d’avoir beaucoup d’enfants et d’investir dans des technologies pour faciliter la reproduction.

Une idéologie qui se rapproche régulièrement de l’extrême droite, voire du suprémacisme blanc. On accuse parfois les pronatalistes d’eugénisme ou de croire en la théorie du « grand remplacement », sans fondement scientifique. Par exemple, Elon Musk a une obsession pour la reproduction : on ne sait pas combien d’enfants il a, mais il y en aurait au moins une douzaine.

Elon Musk lors d’un événement Tesla. // Source : Tesla live

Néanmoins, rien dans le manifeste de Sperm Racing ou dans les déclarations de ses quatre fondateurs ne laisse paraître de tels discours extrémistes. Rien non plus à propos des recherches scientifiques pour palier à la baisse de fertilité, ni aux dons de gamètes. Tout le projet semble tourné vers le divertissement, à l’image de la bande-annonce de l’événement.

