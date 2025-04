Lecture Zen Résumer l'article

Les personnes neuroatypiques dirigeront-elles un jour le monde ? C’est l’une des idées de niche mises sous le feu des projecteurs par le patron de X, Tesla ou encore SpaceX, Elon Musk et elle porte un nom : le suprémacisme Asperger.

Le suprémacisme Asperger était jusqu’à peu une idéologie de niche qui fleurissait sur des forums néonazis. Que cache ce terme ? Ses défenseurs affirment que les personnes atteintes de syndrome d’Asperger seraient supérieurs à la fois aux autres personnes autistes, et aux non-autistes.

Cela aurait pu rester une théorie marginalisée, mais en 2025, cette philosophie gagne en visibilité et elle ne rassure ni les personnes sur le spectre autistique, ni les professionnels de la santé mentale. Interrogés, beaucoup de psychologues et de psychiatres ont refusé de répondre aux questions de Numerama.

Les leaders de la tech seraient-ils derrière l’essor de cette idéologie ? Rares sont-ils à avoir ouvertement été diagnostiqués autistes. « Si j’avais grandi aujourd’hui, j’aurais probablement été diagnostiqué comme étant autiste », assure Bill Gates dans ses mémoires, Source Code, parues le 1er février. De son côté, Elon Musk a pourtant choisi de révéler au grand jour son syndrome d’Asperger en 2021. Le chef du DOGE, agence gouvernementale américaine imaginée pour faire des économies dans le budget fédéral, y va à fond en médiatisant son diagnostic.

Elon Musk à la convention CPAC, la grand-messe des conservateurs américains au Gaylord National Resort & Convention Center à National Harbor, dans le Maryland, le 20 février 2025 // Source : Wikimedia Commons

Le 20 janvier 2025, par exemple, le jour de la cérémonie d’investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, Elon Musk est accusé d’avoir fait un salut nazi devant la foule de ses supporters. S’il a, lui, démenti toute référence au nazisme, ses défenseurs ont très vite utilisé comme argument son autisme pour excuser son geste. Le patron de X aurait agi ainsi car il aurait des difficultés avec les codes sociaux et ses émotions, du fait de sa neuroatypie.

Pourtant, Elon Musk n’est pas étranger à la théorie du suprémacisme Asperger. C’est ainsi qu’il a repartagé en septembre 2024 sur son réseau social une capture d’écran tirée du forum prisée par l’extrême droite américaine 4Chan, faisant directement référence à la supériorité supposée des personnes neuroatypiques.

On y lit que seuls les « mâles alpha au taux de testostérone élevé » et les « personnes neuroatypiques » peuvent penser de manière libre et objective — par opposition aux femmes et aux hommes « moins testostéronés ». Ils seraient donc les seuls capables de diriger la société « démocratique ».

Un docteur nazi à l’origine du suprémacisme Asperger

Lors de la Seconde Guerre mondiale, « de nombreux psychiatres évaluent l’aptitude mentale de leurs patients et condamnent les enfants qu’ils considèrent comme un « fardeau » pour l’État. À la même époque, le Dr Hans Asperger, collaborateur actif du régime nazi, crée le diagnostic d’« Asperger » pour identifier les enfants autistes qu’il juge intelligents » explique Jillian Enright. La coach en autisme, neurodivergence et TDAH précise à Numerama qu’il s’agissait « presque toujours de garçons blancs, car Asperger avait conclu que « la personnalité autistique est une variante extrême de l’intelligence masculine »« .

Le docteur Hans Asperger lors d’une conférence de presse à l’occasion du 23ème anniversaire de la naissance du diagnostic Asperger, à Vienne, en Autriche, en 1971 // Source : Votava / Imagno

Interrogée pour cet article, Anna N. de Hooge s’accorde avec Jillian Enright : « cette supériorité se définit par la blancheur, la masculinité et la valeur économique« . Cette ex-chercheuse affiliée à l’université d’Amsterdam a creusé de fond en comble la question du suprémacisme Asperger dans son essai Binary Boys: Autism, Aspie Supremacy and Post/Humanist Normativity. Pourtant, « Hans Asperger a participé au programme nazi Aktion T4, qui visait à éradiquer les handicaps indésirables. Nous savons aussi qu’il a envoyé des personnes à l’euthanasie en raison de leurs symptômes autistiques« , pointe Anna N. de Hooge, qui dresse un parallèle avec Elon Musk : si le fondateur de SpaceX met en avant son autisme, « il a déclaré dans un podcast, en 2019, qu’il souhaitait guérir l’autisme avec son entreprise de neurotechnologies Neuralink ». Pour lui, comme pour Asperger, tous les autismes ne se vaudraient pas.

Mais il y a plus : l’idéologie du suprémacisme Asperger connaît un essor au début des années 2000 avec le site Aspergia.com, issu d’un mythe développé sur le web selon lequel les autistes seraient les descendants d’une ancienne tribu dispersée du nom d’Aspergia. Les défenseurs de cette mythologie d’une terre perdue digne de l’Atlantide, plaident pour l’appropriation physique d’un terrain et l’apposition d’un drapeau Asperger.

Si le site n’est aujourd’hui plus accessible, l’idée prospère sur les forums néonazis souligne Anna N. de Hooge… et dans la tête de Peter Thiel, prophète libertarien derrière Paypal. L’influent investisseur évoque en effet le syndrome d’Asperger comme un atout pour l’innovation et la création de grandes entreprises dans un entretien avec l’économiste Tyler Cowen en 2015.

Une idéologie minoritaire

Peter Thiel et Elon Musk ont en commun d’avoir grandi en Afrique du Sud pendant l’apartheid, « une culture ségrégationniste, de la supériorité de la race blanche » appuie auprès de notre rédaction Brigitte Chamak, chercheuse en sociologie et en histoire des sciences à l’université Paris-Descartes. Sa consœur néerlandaise Anna N. de Hooge évoque elle un lien étroit entre suprémacisme Asperger et suprémacisme blanc : « sur aspergia.wikia.com, on pouvait trouver des illustrations clairement liées à la suprématie blanche. Les personnes Asperger représentées sur le site étaient des hommes blancs, séduisants, très masculins et grands, quand les personnes neurotypiques étaient plus petites, brunes et grosses.«

Mais prenons gardes à la médiatisation de ce type de pensées par des technoprophètes : « ce n’est pas du tout une mentalité courante de l’autisme » alerte le psychologue spécialiste du syndrome d’Asperger Tony Attwood, dans un entretien qu’il nous a accordé. Elle est même minoritaire allègue Brigitte Chamak. « Le développement de cette idéologie est peut-être une compensation à l’adversité que certains ont traversée par le passé. Ils auraient ainsi créé leur propre estime de soi pour contrer le harcèlement, les moqueries, et le rejet » explique Tony Attwood.

Depuis 2013, le terme Asperger a d’ailleurs été délaissé pour l’expression « trouble du spectre autistique » afin de rendre compte de la diversité de l’autisme. « Utiliser le terme Asperger revient à classer les autistes. Il n’est pas nécessaire de classer les personnes en termes d’autisme, du plus haut niveau au plus bas niveau, car l’être humain et la neurologie sont complexes« , s’indigne Jillian Enright. Anna N. de Hooge rappelle que quelle que soit la forme de l’autisme, cela reste un handicap.

« L’un des problèmes d’Elon Musk réside dans ses compétences sociales, sa compréhension du contexte social et son commentaire dévastateur selon lequel le monde a trop d’empathie. Cela en dit long sur Elon Musk, mais pas sur le monde. Il faut plus d’empathie« , conclut le psychologue Tony Attwood.

