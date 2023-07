[Deal du Jour] Si vous avez prévu de changer de forfait mobile pour cet été, il n’est pas si simple de trouver la bonne offre qui vous convient. Que vous ayez besoin de beaucoup de data à utiliser en Europe, ou d’un réseau fiable, voici les meilleurs forfaits mobiles du moment.

Quels sont les meilleurs forfaits mobiles du moment ?

Avant de choisir, consultez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles de 2023, pour vous faire une idée de ce que proposent les différents opérateurs. Notre sélection pour partir l’esprit tranquille :

B&You de Bouygues : beaucoup de data en France et à l’étranger

Cdiscount Mobile : de la 5G à petit prix

Prixtel : le forfait qui s’adapte à votre consommation

Vous pouvez vous abonner à ces forfaits facilement, en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est rapide grâce à votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Le forfait 200 Go de Bouygues : beaucoup de data en France et à l’étranger

Bouygues propose un forfait sans engagement, avec 200 Go de data en 4G, au prix de 17,99 € par mois. La carte SIM est en ce moment proposée au prix de 1 €.

Ce forfait B&You de Bouygues Télécom propose une grosse quantité de données, avec 200 Go de data en 4G, dont 25 Go utilisables chaque mois depuis l’Europe et les DOM. Vous pourrez donc utiliser votre smartphone en 4G autant que vous le souhaitez en France, sans trop vous soucier des données consommées, ce qui est plutôt confortable lorsque vous êtes en vacances.

Si toutefois vous dépassez les 200 Go, sachez que le volume sera réduit au-delà. Attention, les 25 Go de data allouées pour l’étranger sont décomptées sur votre enveloppe totale mensuelle. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, sont bien sûr compris dans le forfait.

Si vous voyagez hors Europe, le Pass Confort est disponible au prix de 35 €, pendant une durée de 15 jours. Il est compatible avec tous les forfaits mobiles de Bouygues Télécom et s’active dès le premier usage data. Vous bénéficiez de 10 Go de données cellulaires, à utiliser dans plus de 30 destinations hors Europe, dont le Japon, la Corée du Sud, la Chine, ou les pays d’Amérique du Sud. Le Pass USA et Canada est, lui aussi, au prix de 35 €, pour 12 Go de data.

Bouygues propose aussi un forfait 5G // Source : Bouygues Télécom

Le forfait de Cdiscount Mobile, la 5G à moins de 13 €/mois

Cdiscount Mobile propose un forfait sans engagement, avec 150 Go de données en 5G, au prix de 12,99 € par mois. Le prix du forfait ne change pas, même passé la première année. Notez que le montant de la carte SIM est d’une valeur de 10 €.

Cdiscount Mobile utilise le réseau de Bouygues Télécom, un réseau de qualité qui couvre presque 90 % du territoire. Si vous comptez vous déplacer dans toute la France cet été, vous ne devriez pas manquer de couverture réseau. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe sont compris, avec une excellente 5G, partout en France, grâce aux bonnes infrastructures de Bouygues.

Pour celles et ceux qui comptent voyager chez nos voisins européens, 19 Go de data en 4G par mois peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM. Suffisamment pour trouver son chemin sur Google Maps. En France, les 150 Go de données 5G vous permettent de visionner du contenu en streaming, de jouer en ligne ou d’écouter de la musique. De quoi passer vos vacances sereinement.

Les forfaits actuels de Cdiscount mobile // Source : Cdiscount

Les forfaits de Prixtel s’adaptent à votre consommation

Prixtel est un opérateur virtuel qui passe par le réseau de SFR. Il propose plusieurs forfaits flexibles 4G et 5G, dont un petit forfait Oxygène avec 20 Go de données, à partir de 6,99 € par mois. Le forfait Le Grand commence au prix de 9,99 € par mois pour 100 Go de données 4G, et le forfait Le Géant comment au prix de 15,99 /mois, pour 150 Go de data, cette fois-ci en 5G. Ce dernier forfait monte jusqu’à 210 Go de data 5G au prix de 21,99 €. Ces forfaits sont sans engagement. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM de 10 €.

Les forfaits de Prixtel ne sont pas bloqués à une quantité de data minimum. Vous pouvez monter de plusieurs paliers pendant le mois en cours, avant de revenir à votre volume et prix de départ, chaque début de mois.

Ces forfaits comprennent les appels, SMS et MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que 15 Go ou 25 Go de data, en fonction du forfait choisi, à utiliser dans l’U.E et les DOM.

Les forfaits Le grand et Le géant proposent beaucoup de data pour la France et l’Europe // Source : Prixtel

Pour accompagner votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

👉 Retrouvez d’autres modèles de smartphones soldés

👉 Pour les plus petits budgets, notre guide des smartphones à moins de 300 €

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.