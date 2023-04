Queen Charlotte, le spin-off des Chroniques de Bridgerton, est pour bientôt sur Netflix. Date de sortie, casting, nombre d’épisodes : voici toutes les informations sur cette nouvelle série signée Shondaland et portée par India Amarteifio.

Après le succès monumental de la Chronique des Bridgerton, Netflix s’apprête à étendre cet univers historico-uchronique issu des livres de Julia Quinn, inspiré par Jane Austen, et piloté par Shondaland (la société de production de Shonda Rimes). Entre histoires d’amour sulfureuses et thématiques politiques, la série originelle fait partie des programmes les plus vus du service SVOD.

Le prochain rendez-vous n’est pas encore la saison 3, mais un spin-off : La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton (et en version originale : Queen Charlotte : A Bridgerton Story). La diffusion est pour bientôt.

Où et quand sort le spin-off sur la Reine Charlotte ?

La nouvelle série sera toujours sur Netflix, qui a aussi confirmé la date de sortie de ce spin-off sur la Reine Charlotte : c’est le jeudi 4 mai 2023.

La bande-annonce de La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton

Le premier trailer complet du spin-off a été publié par Netflix en mars 2023 (en français et en VO). Il reprend les mêmes codes que Bridgerton — romance sulfureuse, humour — avec, peut-être, une dimension politique plus marquée puisqu’il s’agit d’un mariage royal qui va tout changer.

Combien d’épisodes a la saison 1 sur Charlotte ?

Le spin-off sur la Reine Charlotte dispose d’une saison 1 plus courte que la série originale : il ne faudra compter que sur 6 épisodes — contre 8 pour Bridgerton. Il n’est pas certain que la série dispose d’une saison 2, puisqu’il s’agit d’un préquel qui pourrait raconter une histoire complète, mais Netflix ne la présente pas comme une mini-série, ce qui laisse la porte ouverte en cas de succès.

Les épisodes feront probablement 1h chacun, comme pour La Chronique de Bridgerton.

Quel est le casting de Queen Charlotte ?

Dans Les Chroniques de Bridgerton, c’est Golda Rosheuvel qui interprète la reine. La version plus jeune (20 ans), dans le spin-off, prend les traits de India Ria Amarteifio. Elle donnera la réplique à Corey Mylchreest dans le rôle du roi George.

Même s’il s’agit d’un préquel, Golda Rosheuvel (Reine Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) et Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) sont annoncées au casting, ce qui signifie qu’il y aura probablement des flashforwards.

Golda Rosheuvel sera dans le spin-off. // Source : Netflix

De quoi parle le spin-off sur la Reine Charlotte ?

Ce premier spin-off des Chroniques de Bridgerton est un préquel : on se situe environ 20 ans avant les événements de la série originelle, même s’il y aura probablement des flashforwards car une part d’une casting originel est présent. Le focus sera entièrement porté sur Charlotte, au moment où elle s’apprête à épouser le roi George et donc à devenir reine.

Le sujet a été évoqué à plusieurs reprises dans les saisons 1 et 2 de Bridgerton : ce moment a été déterminant dans l’histoire uchronique de la série, car ce mariage a bouleversé la place des personnes racisées dans la société. Bien sûr, s’ajoute l’histoire d’amour entre les deux personnages, qui s’annonce mouvementée.

Le préquel de la Chronique de Bridgerton est sur le mariage entre George et Charlotte. // Source : Netflix

De quel livre est adapté la série Netflix ?

Comme Les Chroniques de Bridgerton, le spin-off est adapté de l’oeuvre littéraire de Julia Quinn. L’ouvrage du même nom que la série dérivée — de 384 pages — a déjà paru. Il sortira en France le 3 mai chez J’ai lu (il est déjà en précommande) sous le titre Avant les Bridgerton : La reine Charlotte.

Quand sort la saison 3 de La Chronique de Bridgerton sur Netflix ?

La Chronique de Bridgerton n’en est qu’à sa saison 2, mais la série a déjà été renouvelée pour des saisons 3 et 4. Le tournage de la saison 3 est terminé, mais se trouve encore en post-production. La diffusion est attendue pour la fin d’été ou début d’automne 2023, autour de la rentrée (septembre, octobre). Il est peu probable que vous deviez attendre la période de Noël.

