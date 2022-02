Horizon Forbidden West : 7 conseils pour bien débuter cette grande aventure

Horizon Forbidden West est une immense épopée, susceptible de vous occuper pendant des heures sur votre PS4 ou votre PS5. Voici quelques conseils pour bien débuter.

Disponible sur PS4 et PS5 à compter du 18 février 2022, Horizon Forbidden West est une aventure grandiose… et copieuse. Elle s’appuie sur un mélange entre action et exploration, grâce à un gameplay globalement plutôt bien maîtrisé.

Naturellement, pour se lancer dans une tell épopée, il est nécessaire de bien se préparer. Après avoir passé plus de 30 heures sur Horizon Forbidden West, nous sommes en mesure de vous prodiguer quelques conseils pour bien débuter. En vous souhaitant un bon périple !

Comment bien débuter l’aventure Horizon Forbidden West ?

1. Jouez à Horizon Zero Dawn

Pour apprécier une suite dans les meilleures conditions, il vaut mieux avoir joué au jeu auquel elle succède. Cela peut sonner comme une évidence, mais c’est encore plus vrai pour Horizon Forbidden West. Guerrilla Games a voulu poursuivre l’épopée d’Aloy en faisant directement référence aux nombreux événements d’Horizon Zero Dawn. Certains personnages importants reviennent, plusieurs vérités découvertes précédemment sont cruciales pour bien tout comprendre, le passé d’Aloy est essentiel… Bref, les développeurs ont imaginé une immense saga où chaque élément narratif apporte sa pierre à l’édifice.

Vous avez joué à Horizon Zero Dawn à sa sortie en 2017 et avez tout oublié ? N’hésitez pas à vous rafraichir la mémoire avec un résumé. Celui disponible sur la page officielle est très complet. Sinon, les éléments de contextualisation qui servent d’introduction à Horizon Forbidden West peuvent suffire, mais restent très sommaires.

Par ailleurs, on rappelle qu’Horizon Zero Dawn est toujours un excellent jeu.

2. Utilisez tout le temps la compétence Focus

Horizon Forbidden West est artistiquement et visuellement dense. En termes d’immersion, il est difficile de faire mieux. Les décors sont par conséquent peuplés de détails et d’effets, qui aguichent le regard en continu. Revers de la médaille ? Il n’est pas toujours facile de différencier les éléments interactifs de ceux qui ne le sont pas. Guerrilla Games a bien évidemment pensé à tout : Aloy est équipée d’un dispositif baptisé Focus.

Il permet de mettre en évidence les choses importantes pour son aventure, que ce soit des ressources pour l’artisanat, des chemins pour grimper ou encore des points d’intérêt. Abusez-en quand vous vous baladez, d’une simple pression sur le stick droit.

Horizon Forbidden West // Source : Capture PS5

3. Ramassez tout ce que vous pouvez

Une fois que vous avez bien appliqué la consigne du dessus, ramassez tout ce que vous pouvez. Les environnements regorgent de ressources essentielles pour se faciliter la tâche. Elles prennent la forme de simples branches permettant de confectionner des flèches pour son arc ou de baies pour regagner rapidement de la vie en cas de lourds dégâts encaissés. S’il n’est pas possible de tout garder sur soi, les éléments en trop partiront directement dans votre réserve, accessible depuis certains lieux. De cette manière, vous ne manquerez jamais de rien dans le feu de l’action.

N’oubliez pas que vous pouvez chasser des animaux dans Horizon Forbidden West dans le but de récupérer de la peau et de la viande (c’est 100 % optionnel).

4. Explorez intelligemment la carte

La carte d’Horizon Forbidden West est étendue, ce qui ne veut pas dire que son exploration est fastidieuse. Guerrilla Games multiplie par exemple les feux de camp qui occupent deux fonctions : ils servent de points de sauvegarde et de lieux de liaison pour voyager rapidement d’une zone à l’autre (ce qui est encore plus vrai sur PS5, qui offre des temps de chargement très courts). Cette téléportation permet de gagner un temps précieux. Vous pouvez en abuser puisqu’elle est gratuite. On peut aussi se rendre à certains lieux depuis n’importe où, mais en consommant un objet dédié, sobrement baptisé ‘Pack de voyage rapide’.

Beaucoup de feux de camp // Source : Capture PS5

Pour utiliser ces feux de camp à bon escient, il faut prendre soin de les activer. En somme, dès que vous en croisez un (il y en a vraiment beaucoup !), n’oubliez pas de le faire d’un simple appui sur la touche triangle.

Sinon, pour gagner en visibilité sur la carte, on vous conseille de terminer les quêtes liées aux Grands-cous, ces immenses créatures mécaniques qui ressemblent à des girafes (et vont prochainement être disponibles… en Lego). Inoffensives, elles occupent la fonction de centre de communication. Si Aloy parvient à monter sur leur tête, elle peut les pirater pour révéler plusieurs points d’intérêt situés aux alentours. Il y a quatre Grands-cous dans Horizon Forbidden West.

Voilà un Grand-cou // Source : Capture PS5

5. Faites quelques quêtes annexes (même si vous êtes pressé)

Vous êtes plutôt du genre à aller à l’essentiel, c’est-à-dire privilégier l’histoire principale plutôt que le contenu annexe ? C’est votre droit. Sauf que, dans Horizon Forbidden West, la progression n’est pas assez prononcée pour permettre de finir le jeu sans faire quelques objectifs secondaires. Ainsi, chaque mission est liée à un niveau recommandé, et les ultimes portions du jeu requièrent d’avoir atteint un rang élevé sous peine de faire face à un défi colossal. En résumé, n’hésitez pas à faire quelques pas de côté de temps en temps. Non seulement vous vous imprégnerez un peu plus de l’univers mais, en prime, vous gagnerez des points d’expérience très utiles pour la suite du périple.

6. Passez du temps à étudier les arbres de progression

Il est possible de débloquer 162 compétences dans Horizon Forbidden West, réparties dans six grandes catégories liées à un style de jeu (Guerrier, Trappeur, Chasseur, Survivant, Infiltré et Chef des machines). S’il est tentant de mettre tous ses œufs dans le même panier, n’hésitez pas à étudier chacun des arbres de progression. Ainsi, une aptitude susceptible de vous intéresser pourrait très bien se trouver ailleurs que dans vos préférences. D’ailleurs, l’expérience étant très variée, il est préférable de ne pas trop se spécialiser. Dans Horizon Forbidden West, il vaut mieux être polyvalent : certains passages nécessitent d’être très prudents, d’autres plus offensifs.

Horizon Forbidden West // Source : Capture PS5

En outre, sachez que chaque arbre de compétences dispose de pouvoirs puissants à débloquer (comme cette super potion montrée ci-dessous). Spoiler : on ne peut en équiper qu’une seule à la fois…

Horizon Forbidden West // Source : Capture PS5

7. Optez pour un arsenal le plus varié possible

Si les combats contres les humains ne sont pas très intéressants, les affrontements contres les robots donnent lieu à de véritables parties de chasse. Il convient d’abord d’analyser l’ennemi pour connaître ses failles dans le but de choisir l’approche la moins risquée. Quand il faut affronter un mammouth, foncer tête baissée signifie la mort assurée.

Horizon Forbidden West // Source : Capture PS5

Pour mieux exploiter les faiblesse de ses adversaires, il faut se façonner un arsenal varié, capable de s’adapter un maximum. Certains robots fuient l’électricité comme la peste, quand d’autres sont très vulnérables à l’acide. Veillez à disposer de toutes ces possibilités parmi vos armes pour répondre à toutes les situations et écourter les échauffourées.