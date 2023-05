Sony va offrir trois jeux aux abonnés PlayStation Plus en juin, dont le très célèbre jeu de basket.

À partir du 6 juin, les abonnés à l’abonnement PlayStation Plus, obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et PS5, pourront télécharger gratuitement les jeux NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 et Trek To Yomi. Comme d’habitude avec le PlayStation Plus, les jeux resteront dans la bibliothèque du joueur jusqu’à qu’il mette fin à son abonnement.

Les trois jeux offerts dans l’abonnement PlayStation Plus en juin 2023. // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe trois formules différentes, toutes permettront de récupérer ces trois jeux :

Les jeux dans le PlayStation Plus en juin 2023

NBA 2K23

A-t-on besoin de présenter la licence NBA 2K ? Splendide visuellement, le jeu de basketball permet de disputer des matchs avec ses équipes préférées et des équipes historiques. Il est évidemment possible de mener sa propre carrière ou de jouer en ligne.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 est un jeu de gestion où vous dirigez un parc à dinosaures, issu de la licence cinématographique du même nom. Testé par Numerama, il s’est avéré très satisfaisant. Notamment grâce à ses graphismes largement supérieurs à ceux de son prédécesseur.

Trek To Yomi

Magnifique visuellement, Trek To Yomi est un voyage en enfer. Si son système de combats pourrait être amélioré (le sabre, ce n’est jamais facile à modéliser), il s’agit d’un jeu assez envoûtant, qui mérite d’être plus connu.

En plus de ces trois jeux, rappelons aux abonnés Extra et Premium qu’ils disposent d’un catalogue encore plus grand, avec notamment Ratchet & Clank Rift Apart depuis mai.

