Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2024, plus de 60 millions de foyers ont regardé le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul, un célèbre youtubeur. Il s’agit d’un record pour un événement Netflix en direct, mais paradoxalement d’un échec technique. Une nouvelle fois, Netflix a subi de nombreux bugs.

Netflix et le direct, ce n’est toujours pas ça. Depuis quelques années, le géant du streaming expérimente la diffusion en direct afin de pouvoir, éventuellement un jour, diffuser de grands événements comme des compétitions sportives ou des magazines d’actualité. Netflix a notamment live-streamé des tournois de tennis ou de golf, ainsi que des spectacles en direct. L’entreprise a, pour l’instant, toujours été victime de problèmes techniques. On se souvient particulièrement du spectacle de Chris Rock, qui était indisponible chez de nombreux téléspectateurs, ou de l’émission spéciale Love is blind, finalement enregistrée à cause d’un souci en direct.

Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2024, Netflix a créé la sensation avec un événement improbable : un match de boxe entre le youtubeur Jake Paul (27 ans), connu pour son sens de la provocation et sa vision très masculiniste, et Mike Tyson (58 ans), légende de la boxe. Malgré une communication immense et un record d’audience prévisible, Netflix n’a pas réussi à proposer un live stable chez tout le monde.

Entre 60 et 65 millions de téléspectateurs : Netflix a tout cassé

Selon Netflix, 60 millions de foyers ont regardé le match entre Jake Paul et Mike Tyson dans le monde, ce qui est son record historique. L’entreprise parle même d’un pic à 65 millions de téléspectateurs, qui n’a rien à envier aux plus grands événements télévisuels. Le coup médiatique est réussi.

Dans son tweet d’auto-félicitations, Netflix dresse aussi son autocritique. « Le méga-événement de boxe a dominé les médias sociaux, pulvérisé des records et même mis nos systèmes de mémoire tampon à rude épreuve », écrit le géant du streaming, qui anticipait sans doute des insultes dans les commentaires. Il suffit de regarder les réponses à ce tweet pour mesurer l’ampleur du problème.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes critiquent les serveurs de Netflix. La qualité était mauvaise, il y a eu des problèmes de chargement, certaines choses étranges ont été diffusées (comme les fesses nues de Mike Tyson)… Bloomberg indique d’ailleurs que 100 000 personnes ont signalé des problèmes sur Netflix pendant le match sur Downdetector. Bref, Netflix a encore eu des problèmes de direct.

Netflix reconnaît des problèmes en interne

Avec 60 millions de spectateurs, Netflix peut-il tout de même considérer ce combat comme une réussite ? Contrairement à Amazon ou à Disney+, il ne réussit toujours pas à exceller dans l’art du live-streaming. C’est un problème pour un service aussi puissant, qui reste limité à la VOD (vidéo à la demande), alors qu’il pourrait détrôner la télévision avec des serveurs plus stables.

Dans une note partagée en interne, Elizabeth Stone, la CTO de Netflix, revient sur les fameux bugs : « Cette ampleur sans précédent a engendré de nombreux défis techniques, que l’équipe a relevés avec brio en donnant la priorité à la stabilité du flux pour la majorité des téléspectateurs. Je suis sûre que beaucoup d’entre vous ont vu les bavardages dans la presse et sur les réseaux sociaux à propos des problèmes de qualité. Nous ne voulons pas ignorer la mauvaise expérience de certains de nos abonnés, et nous savons que nous pouvons encore nous améliorer, mais nous considérons tout de même cet événement comme un énorme succès », écrit-elle. Sans nier les problèmes, Neftlix les minimise dans sa communication officielle.

Le 25 décembre, Netflix prévoit de diffuser deux matchs NFL en direct. Avec un afflux sans doute inférieur au duel Paul/Tyson, l’entreprise se doit de proposer une expérience digne des concurrents. Autrement, il s’agira vraisemblablement d’un échec.

