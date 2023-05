L’écriture de l’adaptation de The Last of Us est à l’arrêt, car le showrunner Craig Mazin est en grève avec les autres scénaristes américains. La production a trouvé une solution pour passer les castings sans les lignes de dialogue de la saison 2.

Les scénaristes américains sont nombreux et nombreuses à avoir lâché leurs stylos pour protester contre des rémunérations excessivement basses — et en baisse. Plusieurs séries sont à l’arrêt, de Stranger Things à Severance. Parmi elles, il y a aussi la saison 2 de The Last of Us. Commandée par HBO, elle est actuellement en préproduction : le tournage n’a pas encore commencé, les castings ne sont pas terminés, et l’écriture n’est pas finie non plus.

Même sans communication officielle sur le sujet, on sait que cette phase d’écriture est pour l’instant à l’arrêt car Craig Mazin, le co-showrunner, est lui-même dans les rues sur les piquets de grève. Or, c’est lui qui pilote le scénario de cette adaptation, avec Neil Druckmann. Il y a fort à parier, par ailleurs, que le reste des auteurs et autrices soit aussi en grève.

La situation occasionne une décision peu banale : en l’absence de scripts, la production a trouvé une astuce pour poursuivre les castings malgré tout.

Les scripts du jeu sont lus à la place de ceux de la série

D’après des informations de Variety, publiées ce 11 mai, l’équipe chargée du casting (qui n’est pas en grève car il ne s’agit pas de scénaristes) fait passer les auditions restantes, en utilisant des lignes de dialogue de The Last of Us Part II. Les prochaines saisons seront effectivement adaptées de ce second opus des jeux vidéo créés par Naughty Dog.

Ellie dans The Last of Us Part II, qui sera de nouveau interprétée par Bella Ramsey. // Source : Naughty Dog

Ce n’est pas le process habituel : comme il s’agit d’une adaptation, il est normal que le casting se fasse en priorité avec le style narratif de la série, plutôt que du jeu. En l’absence des scripts, cependant, étant donné que les personnages de The Last of Us restent en grande partie les mêmes, il s’agit d’une bonne solution de secours — à laquelle seule une adaptation peut recourir.

Quoi qu’il en soit, on sait que The Last of Us Part II est trop massif pour tenir en une seule saison. Le jeu doit donc être en partie réécrit, dans sa narration, pour tenir sur « plusieurs saisons », comme l’ont suggéré les showrunners à plusieurs reprises. Reste à savoir si l’histoire d’Abby et Joel restera la même, ou si un changement majeur viendra modifier le plot twist principal.

Dans tous les cas, côté casting, une chose est certaine : Bella Ramsey reprendra son rôle d’Ellie (plus âgée de 5 ans dans l’histoire) et Pedro Pascal interprétera de nouveau Joel. Le tournage est pour l’instant programmé pour début 2024 : attendez-vous à une diffusion à l’hiver 2024/2025.

