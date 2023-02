L’épisode 6 de The Last of Us a été diffusé ce 20 février 2023 sur Amazon Prime Video en France. C’est le premier de la saison à comporter autant de références à The Last of Us Part II, le second volet des jeux de Naughty Dog. On les liste (avec des spoilers, évidemment).

Jusqu’à présent, l’adaptation de HBO a fait de nombreuses références à The Last of Us Part I dont elle est tirée — et dont elle suit le déroulé de très près. L’épisode 6, diffusé sur Prime Video en France depuis ce 20 février 2022, renvoie quant à lui à The Last of Us Part II, la suite du premier jeu, à plusieurs reprises.

Si vous avez déjà joué au jeu de Naughty Dog, avez-vous repéré ces scènes ? On les liste ici, mais attention : SPOILERS sur l’épisode 6 et sur The Last of Us Part II.

SPOILERS The Last of Us épisode 6 + The Last of Us Part II

Dernier avertissement : vous entrez dans une zone à spoilers, revenez après avoir vu l’épisode 6.

Shimmer

Lorsque Joel et Ellie arrivent à Jackson, Tommy et Maria font visiter la ville à notre duo, jusqu’à une écurie. Là, Ellie est présentée à une poulaine du nom de Shimmer. Si vous avez joué à la Part II, vous la connaissez déjà : c’est le cheval d’Ellie ! Celui-ci l’accompagnera durant toute une période de sa vie, ensuite. La continuité est déjà là.

Dans l’épisode 6, Ellie rencontre Shimmer, le cheval qui l’accompagnera au début de la Part II. // Source : HBO/Naughty Dog

La salle de bal

Pareillement, la salle de bal est un lieu clé de la Part II : c’est là que se passe le fameux baiser entre Dina et Ellie, comme la confrontation entre Joel et Ellie. On la voit déjà reproduite, dans son entièreté, avec le même type de décors, alors qu’elle n’était pas représentée dans le premier jeu.

La salle de bal est déjà dans l’épisode 6 de The Last of Us. On la reverra ensuite… // Source : HBO/Naughty Dog

C’est Dina

D’ailleurs, restons du côté de la salle de bal, et c’est là une apparition majeure. Quand Ellie et Joel mangent ensemble, avec Tommy et Maria, on aperçoit quelques secondes une autre enfant, en train d’observer Ellie avant de s’enfuir.

Il s’agit nettement de Dina, le grand amour d’Ellie dans le second jeu. C’est d’autant plus probable que Dina, au début de la Part II, révèle à Ellie qu’elle l’observait discrètement au début, à son arrivée à Jackson, se demandant même pourquoi elle se goinfrait tant. Tout dans la séquence, même son timing durant le repas, comme la dégaine de l’actrice, semble diriger vers Dina.

Dina (très probablement) dans l’épisode 6 de The Last of Us. // Source : HBO

La ferme

Au coin du feu, Ellie demande à Joel ce qu’il aimerait faire, si leur voyage prenait fin et que tout se passait bien. « Tu peux faire ce que tu veux : tu vas où, tu fais quoi ? », interroge-t-elle. « Une veille ferme, un terrain… un ranch », répond Joel, avant d’ajouter qu’il pourrait y élever des moutons dans la tranquilité. Voilà ni plus ni moins que la description exacte de la ferme tenue par Ellie et Dina dans The Last of Us Part II (un vieux ranch, un champ, des moutons, le calme).

La ferme que décrit Joel dans l’épisode 6 ressemble à celle d’Ellie et Dina dans la Part II. // Source : HBO/NaughtyDog

L’apprentissage du sniper avec Tommy

Pendant que Tommy fait visiter Jackson à Ellie et Joel, il évoque sa capacité à abattre les infectés à un demi-kilomètre. « Tu peux m’apprendre ? », demande bien évidemment Ellie. « Non, il ne peut pas », coupe Joel. Dans The Last of Us Part II, toute une séquence de jeu est dédiée à Tommy en train d’apprendre à Ellie à tirer au sniper sur des infectés.

Tommy apprend à Ellie à tirer au sniper, dans un flashback de la Part II. // Source : Naughty Dog

L’interrogatoire à l’aveugle

Peu avant d’arriver à Jackson, Joel et Ellie rencontrent un couple. Ils leur demandent où se trouve Jackson. Joel interroge d’abord l’épouse, puis l’époux, sans qu’ils sachent quelle localisation a indiqué l’autre. Dans la Part II, Ellie évoque cette technique avec Dina, quand elles cherchent Tommy. Sauf que, bien que l’on voit Joel utiliser cette méthode dans le premier jeu, il ne le fait jamais devant Ellie. Cela instaure, là encore, une continuité.

C’est une méthode d’interrogatoire qu’Ellie connaît de Joel et Tommy. // Source : HBO/Naughty Dog

