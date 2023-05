Sony met fin à la Collection PlayStation Plus Collection, une sélection de jeux PS4 disponibles sur PS5.

Quand Sony a lancé la PlayStation 5 en novembre 2020, il a proposé la Collection PlayStation Plus aux propriétaires de la nouvelle console à condition qu’ils soient abonnés au PlayStation Plus. Le but est double : gonfler le catalogue de jeux à la sortie avec des incontournables de la PS4 et permettre aux joueuses et aux joueurs de rattraper le temps sur certains titres qu’ils auraient loupés.

Mais, comme annoncé par Sony en février dernier, ce bonus va prendre fin. À compter du mardi 9 mai 2023, soit demain, il ne sera plus possible de profiter de la Collection PlayStation Plus. Il y a quand même une bonne nouvelle : si vous ajoutez les jeux à votre bibliothèque avant l’échéance, vous pourrez toujours y jouer à partir du moment où vous avez un abonnement PlayStation Plus actif. Bref, ne perdez pas de temps.

Nos 5 recommandations pour la Collection PlayStation Plus sur PS5

Bloodborne

Bloodborne est l’un des meilleurs jeux de la PS4. Il n’y a aucun doute là-dessus. Héritier de la saga des Dark Souls, signé par le même studio (FromSoftware), il se distingue par une approche beaucoup plus portée sur l’offensive et une direction artistique magnifiquement sombre. Bloodborne a tellement marqué les esprits qu’on est nombreux à rêver d’un remake sur PlayStation 5. S’il n’arrive jamais, il vous restera toujours l’original.

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight est la conclusion de la trilogie Batman: Arkham développée par Rocksteady. C’est peu dire qu’elle a redéfini les adaptations des licences de super-héros, avec tout ce qu’on attend d’un tel projet : un gameplay maîtrisé, un respect de l’œuvre, une histoire prenante et un contenu à la hauteur. Batman: Arkham Knight prend place dans un Gotham en monde ouvert, qu’on peut parcourir avec une Batmobile plaisante à conduire. Le jeu est tellement bien qu’il est supérieur à Gotham Knights, sorti en 2022.

God of War

Vous avez sans doute déjà terminé God of War. Ce n’est pas le cas ? Foncez… Il n’y a aucune excuse pour tourner le dos à ce chef-d’œuvre, qui réinvente une saga toujours articulée autour d’un héros charismatique. Le changement de mythologie est salutaire, et vous pourrez ensuite prolonger le plaisir en découvrant la suite intitulée God of War Ragnarök (également grandiose).

The Last Guardian

The Last Guardian est typiquement le genre de jeu qu’on peut hésiter à acquérir à la sortie. Il repose sur une expérience originale : accompagné d’une immense créature, un jeune garçon doit avancer dans des décors à l’ambiance poétique. Si le jeu vous est offert, il ne coûte pas grand-chose d’essayer. Au pire, vous succomberez à son immense charme.

Ratchet & Clank

Développé par Insomniac Games, Ratchet & Clank est un jeu vidéo qui fait honneur aux films d’animation. Joli, il prend la forme d’une expérience orientée sur l’action, grâce à un arsenal particulièrement inspiré. Sur PS5, il existe une suite visuellement époustouflante, baptisée Ratchet & Clank: Rift Apart.

