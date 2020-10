Apple lance en France son abonnement Apple One. Il s'agit d'un tarif groupé pour Music, TV+, Arcade et iCloud. Est-ce que vous auriez intérêt à y passer ? Ce guide peut vous aider.

Cela fait quelques années maintenant qu’Apple a lancé sa stratégie basée sur les services. Si iCloud et Apple Music ne sont plus à présenter et font partie des must have en complément d’un iPhone, d’un iPad ou d’un MacBook, Apple TV+ et Apple Arcade hébergent aussi des pépites de la série TV ou du jeu vidéo.

Le 30 octobre 2020, Apple a lancé Apple One en France pour regrouper tous ces services en un seul abonnement. Mais vaut-il vraiment le coup ?

Qu’est-ce que l’abonnement Apple One ?

L’abonnement Apple One a pour vocation de ne faire payer qu’un tarif groupé pour tous les services Apple. Pour l’heure, en France, il comprend un abonnement Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et du stockage sur iCloud. Aux États-Unis, une option avec Apple News+ et Apple Fitness+ est aussi disponible — les deux services n’existent pas encore dans notre pays.

À ce regroupement, Apple ajoute deux formules : la première est pensée pour les utilisateurs uniques et la deuxième, pour les familles. Grosso modo, la différence se situe au niveau du nombre de comptes pouvant utiliser les abonnements (1 ou 6) et du stockage compris dans l’abonnement.

Les tarifs d’Apple One

Individuel Famille Apple TV+ ✅ ✅ Apple Arcade ✅ ✅ Apple Music ✅ ✅ iCloud 50 Go 200 Go Apple Fitness+ ❌ ❌ Apple News+ ❌ ❌ Utilisateurs 1 6 Prix 14,95 € par mois 19,95 € par mois Économie 6 € par mois 8 € par mois

Notez que l’économie est calculée à partir du prix des différents services souscrits séparément. Dans les faits, Apple TV+ est gratuit pour un grand nombre d’utilisateurs ayant acheté un produit Apple l’année passée.

À titre de comparaison, un abonnement familial à Apple Music coûte 14,99 € par mois et un abonnement individuel coûte 9,99 € par mois. L’abonnement Apple One individuel n’est donc pas vraiment intéressant uniquement pour les abonnés Apple Music bénéficiant de l’offre étudiant à 4,99 € par mois.

Comment s’inscrire à Apple One

Pour s’inscrire à Apple One, il vous suffit de vous rendre dans les Réglages, puis de cliquer sur votre profil. Ici, une case Abonnements vous permet de gérer vos abonnements. C’est dans cet écran que vous pourrez passer à Apple One.

Une fois que vous aurez sélectionné Apple One et l’offre qui vous correspond, elle sera automatiquement activé pour votre identifiant et tous les identifiants liés à votre famille.

Et si je veux plus de stockage sur iCloud ?

L’un des gros défauts de l’abonnement familial est le stockage iCloud. Apple a été pingre : 200 Go, si l’on suppose 6 iPhone, c’est 33 Go par iPhone. Soit une quantité très insuffisante pour sauvegarder les photographies, les messages et un backup système de chacun. Sachez que vous pouvez continuer à avoir un abonnement iCloud plus conséquent : les 200 Go du forfait Apple One viennent s’ajouter à votre formule actuelle. Par exemple, si vous aviez l’abonnement iCloud à 2 To, vous vous retrouverez avec Apple One Famille avec 2,2 To de stockage.

Il existe pourtant une situation très inconfortable qu’Apple ne semble pas vouloir résoudre dans l’immédiat : si vous avez un compte iCloud différent de votre compte Apple principal utilisé pour l’App Store, ce qui est possible, vous ne pourrez pas cumuler le stockage. Le stockage Apple One viendra remplacer celui de votre compte iCloud. Dès lors, prendre un abonnement Apple One pourra vous faire perdre votre stockage en ligne — Apple vous le remboursera heureusement au pro-rata de ce qu’il reste de votre abonnement. Et il est impossible, en 2020, de fusionner ces deux comptes.

Selon @MacRumors il ne s’agit donc pas d’un bug. C’est un comportement normal. Si vous avez deux ID Apple, vous ne pouvez pas avoir plus de stockage avec Apple One. pic.twitter.com/sdHWPIoAcU — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) October 30, 2020

