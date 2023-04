Tinder réfléchit à un nouvel abonnement haut de gamme, qui permettrait de débloquer le potentiel maximum de l’application. Les services de dating sont de plus en plus nombreux à croire en l’existence d’un marché plus élitiste.

Tinder a un rêve : ne plus être associé aux relations d’un soir. Pour y parvenir, le numéro 1 des rencontres mise sur la communication (avec des publicités mettant en avant des relations sérieuses), mais aussi sur une montée en gamme de son offre. Dans une interview à Fast Company, le chef produit de Tinder, Mark Van Ryswyk, révèle l’existence d’une formule secrète qui répond au nom de « Tinder Vault ». Elle n’est aujourd’hui qu’un projet, mais elle pourrait permettre à Tinder de s’adresser à un public beaucoup plus exigeant, en quête de relations plus sérieuses.

Le Tinder des riches

À 500 dollars par mois, Tinder Vault pourrait battre des records. L’abonnement Tinder Platinum, le plus cher aujourd’hui, coûte aux alentours des 30 euros par mois. Qu’est-ce que Tinder aurait à offrir en plus à 500 dollars ? De ce que l’on comprend, Tinder ne sait pas forcément lui-même. Le service reposerait sur le même algorithme, ce qui veut dire que la pertinence des rencontres ne serait pas meilleure. En revanche, on peut imaginer une sorte d’application dans l’application. Les abonnés Vault pourraient seulement se rencontrer entre eux, pour s’assurer de ne tomber que sur des personnes avec les mêmes motivations qu’elles (ou la même aisance financière).

Les applications du groupe Match. // Source : Match Group

D’où vient cette idée ? Tinder s’inspire de The League, une autre application de dating réservée aux riches. L’abonnement coûte 1 000 dollars par semaine, mais garantit de ne tomber que des personnes elles aussi membre du groupe. The League appartient depuis 2022 à Match Group, le propriétaire de Tinder. Intégrer une sorte de mini-club à Tinder lui permettrait de tester à son tour le haut de gamme, sans pour autant détériorer l’expérience gratuite. « Nous sommes toujours en phase d’apprentissage » explique Mark Van Ryswyk.

Tinder Vault sera-t-il lancé prochainement ? Le chef produit de Tinder aimerait, mais « ce n’est pas comme ça que ça marche », a-t-il dit. Tinder doit faire attention à son image de marque, ce qui l’oblige à avancer prudemment. Hinge, qui appartient au même groupe, confiait à Numerama en mars 2023 avoir la même timidité. Lui aussi mise sur des abonnements coûteux, mais fait attention à ne pas être trop élitiste.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !