Le génial Dead Cells arrive le 2 décembre dans le catalogue Apple Arcade. On ne peut qu’encourager les abonnés à y jouer.

On ne met pas souvent en avant Apple Arcade, le service proposé par Apple qui donne accès à une bibliothèque de jeux vidéo. L’arrivée de Dead Cells dans le catalogue nous donne envie de le faire. Lancée en août 2018, cette pépite signée Motion Twin, un studio situé à Bordeaux, est l’un des meilleurs jeux de ces dernières années. Il s’agit d’un incontournable, capable de capter votre attention pendant des heures et des heures.

Petit hommage aux Castlevania, Dead Cells vous met dans le costume d’un héros qui doit explorer un château étrange. Et, naturellement, sa fuite en avant sera semée d’embûches : il faudra combattre plusieurs adversaires et éviter bien des pièges pour triompher, sachant que chaque échec signifie un retour à la case départ. « Tuez. Mourrez. Apprenez. Recommencez », tel est le credo de Dead Cells, qui est un peu Hades avant Hades dans cette capacité à pousser les joueuses et les joueurs dans leurs retranchements.

Dead Cells est dynamique et rappelle les jeux d’antan, avec son style en pixel art. // Source : Motion Twin

Il ne faut pas passer à côté de Dead Cells

Dead Cells sur Apple Arcade // Source : Capture iPhone

En plus de son univers atypique, Dead Cells s’appuie sur un gameplay nerveux et précis. Il offre beaucoup de satisfaction quand il est maîtrisé. Les échecs répétés ne sont pas vraiment un problème, dans le sens où on débloque de nouvelles choses à chaque tentative. C’est d’ailleurs cette motivation qui nous pousse à poursuivre l’aventure : à chaque essai, on se sent plus fort et on réalise ces quelques pas supplémentaires qui renforcent l’égo. Cette mécanique est brillante.

Certains estimeront peut-être que Dead Cells commence à accuser le coup au regard de son âge. C’est loin d’être vrai : le jeu vidéo n’a cessé d’être peaufiné avec le temps et, bien sûr, la version disponible sur Apple Arcade est la plus récente en matière de mises à jour. Mieux, elle réunit les trois extensions « The Bad Seed », « Fatal Falls » et « Queen and the Sea ». Elles ajoutent des niveaux, des monstres et des armes supplémentaires — ainsi que des boss à terrasser. Ces DLC sont normalement facturés 4,99 € pièce — soit le prix d’un mois d’abonnement à Apple Arcade (qui permet de découvrir tant d’autres jeux).

Dans sa vidéo publiée le 29 novembre, l’éditeur Playdigious précise que la version Apple Arcade de Dead Cells est la seule à proposer des classements en ligne sur les plateformes mobiles. Cette spécificité signifie qu’on pourra remplir des défis journaliers pour gagner des points et monter dans la hiérarchie. Pour la différencier de l’édition normale, disponible sur l’App Store, elle porte le nom de Dead Cells+.

Dead Cells+ est compatible avec les appareils suivants :

iPhone (iOS 13 et plus)

iPad (iPadOS 13 et plus)

iPod touch (iOS 13 et plus)

Apple TV (tvOS 13 et plus)

Vous pourrez y jouer avec une manette Bluetooth compatible. Pour la connecter à votre produit Apple, il suffit de suivre notre guide.