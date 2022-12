L’année 2023 enclenche la phase 5 des films et séries de l’univers cinématographique Marvel (MCU). À quoi s’ajoutent quelques productions Sony. Demandez le programme !

Si 2021 fut un bon cru pour Marvel du côté des séries (WandaVision, Loki, Hawkeye…) et pour les films (Spider-Man No Way Home, Shang-Chi…), l’année 2022 nous aura livré une fin de phase 4 quelque peu irrégulière — entre grosses déceptions et quelques merveilles.

2023 sera l’année d’un nouveau départ : le début de la phase 5. Il y a aussi des productions Sony à l’ordre du jour.

Les films Marvel en 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (février)

Très tôt dans l’année, Marvel enclenche les hostilités : Quantumania sort le 17 février et le film doit jouer un rôle déterminant dans le développement de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Ant-Man et la Guêpe vont se retrouver bloqués dans le royaume quantique, une situation qui provoquera l’arrivée de Kang le Conquérant. Ce dernier sera le grand méchant de cette phase.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 (mai)

Clap de fin pour les aventures des attachants gardiens de la galaxie. Le Volume 3 viendra clore cette trilogie signée James Gunn. La bande-annonce suggère un épisode un peu différent des autres, reposant davantage sur l’émotion. Mais l’humour sera toujours au rendez-vous. Gamora sera de retour dans une nouvelle version d’elle-même, et les gardiens auront droit à de nouveaux costumes !

Spider-Man : seul contre tous (juin)

C’est l’un des films les plus attendus de l’année : la suite animée de Spider-Man : New Generation est prévue pour juin. Intitulée Spider-Man : Seul contre tous (Across the Spider-Verse en VO), elle introduira pas moins de 15 versions différentes de spidey. Cette production n’appartient pas au MCU, puisqu’il s’agit d’un film produit par Sony.

The Marvels (juillet)

Autrefois labellisé Captain Marvel 2, The Marvels signe le retour de Brie Larson en Carol Danvers dans le MCU. Celle-ci faisait toutefois une très brève apparition à la fin de la série Miss Marvel : et pour cause, Kamala Khan (Iman Vellani) sera aussi de la partie dans The Marvels. De même, le long-métrage nous permettra de revoir Monica Rambeau (Teyonah Parris), introduite dans WandaVision.

Carol Danvers apparaissant dans la scène post-générique de Miss Marvel. // Source : Disney+

Kraven the Hunter (octobre)

Le dernier film Marvel de l’année ne sera pas dans le MCU puisque ce sera une production de Sony — dans la continuité de ce qui a été construit (certes un bien grand mot) avec Venom et Morbius. Kraven est, à nouveau, un célèbre vilain de l’univers de Spider-Man, dans les comics. Le rôle principal est tenu par Aaron Taylor-Johnson.

Les séries Marvel en 2023

Côté séries TV, le programme est un peu plus flou car on dispose plutôt de « fenêtres de sortie » que de dates précises (et certaines productions ont été bousculées dans leur planning). L’intégralité des séries citées sont prévues pour Disney+.

What If…? saison 2 (début 2023)

La saison 2 de What If est prévue pour le début d’année. Cette série animée propose, de manière anthologique, des versions alternatives des personnages Marvel. La première saison était jouissive dans son concept, en imaginant d’autres directions dans l’histoire du MCU, mais pas forcément mémorable.

Une scène de What If… ? // Source : Disney+

Secret Invasion (début 2023)

Secret Invasion signera le retour de Nick Fury (Samuel L. Jackson) en début d’année. Il y aura aussi Maria Hills (Cobie Smulders) ou encore Everett Ross (Martin Freeman). La série signera aussi l’arrivée dans le MCU d’Olivia Coleman et d’Emilia Clarke. Il sera question d’une guerre invisible contre des aliens capables de se faire passer pour des humains.

Echo (été 2023 — reporté à 2024 ?)

Le personnage d’Echo avait fait fureur dans Hawkeye. Alaqua Cox interprétait Maya Lopez, une héroïne mal entendante, élevée par Kingpin (le Caïd) et qui s’était, au début, opposée à Hawkeye et Kate Bishop. Elle aura le droit à son spin-off : Echo. D’ailleurs, Daredevil (Charlie Cox) devrait y faire une apparition en amont de Daredevil : Born Again.

Bien que le tournage soit terminé, et que la fenêtre de lancement avait été annoncée pour l’été 2023, il semblerait que la production ait pris du retard. Il est dorénavant probable que la série Echo soit reportée à début 2024.

Echo dans l’épisode 3 de Hawkeye. // Source : Marvel

Loki saison 2 (été 2023)

La saison 2 de Loki est programmée pour l’été 2023. Tom Hiddleston et Sophia Di Martino sont de retour, comme le casting principal. Ce sera une suite directe aux événements de la saison 1.

Loki sera de retour pour une saison 2. // Source : Disney/Marvel

Ironheart (rentrée 2023)

Une nouvelle héroïne débarque dans le MCU. On a vu Riri Williams pour la première fois dans Wakanda Forever, mais celle qui est aussi baptisée Ironheart aura droit à sa propre série. Celle-ci a une fenêtre de lancement autour de la rentrée 2023, donc entre la fin de l’été et le début de l’automne.

Le costume d’Ironherat dans Wakanda Forever. // Source : Marvel

Agatha : Coven of Chaos (hiver 2023)

Le spin-off sur Agatha Harkness n’était pas prévu, à l’origine, mais il vient du succès de WandaVision et du personnage interprété par Kathryn Hahn. Cela ne finissait pas très bien pour elle, après le sort que lui a jeté Wanda. Rendez-vous à l’hiver 2023 (ou peut-être tout début 2024) pour retrouver la sorcière dans Agatha : Coven of Chaos.

« It’s been Agatha all along ! » // Source : Marvel Studios

Séries animées : X-Men 97 & Moon Girl

Deux séries animées, plutôt dédiées à un public enfant de leur côté (contrairement à What If et Spider-Man Across the spider-verse, tous publics), sont également programmées :