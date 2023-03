L’ancienne rebelle Cara Dune n’apparaitra pas dans cette saison 3 de The Mandalorian, ni dans les autres. La raison derrière son absence a été abordée dans un bref dialogue, de manière presque ridicule. Attention, il y a des spoilers.

Cara Dune était devenue, au fil des épisodes, l’un des personnages les plus reconnaissables de The Mandalorian. L’ancienne rebelle à la carrure imposante était devenue mercenaire à la fin de la guerre, et avait partagé de nombreuses aventures avec Din Djarin, l’aidant même à sauver Grogu.

Pourtant, on ne la retrouve pas dans la saison 3 de la série, bien que le premier épisode, disponible depuis le 1er mars 2023, prenne place en partie sur Nevarro, où Cara Dune était devenue marshal. Pourquoi cela ? La raison est donnée lors d’un dialogue entre Din Djarin et son ami Greef Karga, devenu haut magistrat de Nevarro. Attention, la suite de l’article contient des spoilers légers.

Cara Dune sera-t-elle un jour de retour dans The Mandalorian ?

Alors que Din Djarin et Greef Karga viennent d’affronter un groupe de pirates venus déranger la vie paisible de Nevarro, le haut magistrat avoue au chasseur de primes qu’il a besoin d’un marshal — un policier. « Et le marshal Dune ? » demande alors Din Djarin. « Après avoir livré Moff Gideon, elle a rejoint les Forces Spéciales. »

Et, c’est tout. Aucun autre détail n’est donné, et il n’y aucune réaction de la part du Mandalorien. C’est une révélation plutôt brusque et sans émotion, franchement ridicule au vu de l’importance que Cara Dune avait prise. Finalement, ne rien dire aurait peut-être même été plus judicieux. Cette simple phrase lancée au détour d’un épisode appelle plus de questions qu’autre chose.

Il s’agit néanmoins de la version officielle donnée dans la série, celle qui sera donc « canon » dans l’univers cinématographique de la saga Star Wars. En réalité, dans notre monde, il y a une autre raison à l’absence de Cara Dune.

Gina Carano, l’actrice jouant le personnage, a officiellement été licenciée de la production de la série en février 2021, après avoir publié des messages controversés sur les réseaux sociaux. Cette dernière s’était moquée des personnes portant un masque pour se protéger lors de la pandémie de Covid-19, et avait également partagé des fake news sur des fraudes lors des élections américaines de 2020, selon The Hollywood Reporter.

Il n’y a donc aucune chance de revoir l’actrice dans la série ou dans l’univers Star Wars en général. Avant qu’elle ne soit renvoyée de la production, Disney+ avait pourtant annoncé une nouvelle série Star Wars, Rangers of The New Republic, dont Gina Carano aurait dû être la tête d’affiche. Mais, depuis son départ, Lucasfilm n’a jamais plus parlé de la série. Il semblerait donc bien que le projet ait été complètement abandonné, enterrant Cara Dune pour de bon.

