Burning Shores, l’extension du jeu Horizon Forbidden West, est victime de review bombing. La raison se cachant derrière ce phénomène est abjecte, et liée à l’héroïne Aloy.

Le review bombing est un outil de contestation utilisé par les joueuses et les joueurs pour montrer leur désaccord. Il consiste à mal noter un jeu vidéo pour faire baisser la moyenne et pénaliser le score affiché sur les agrégateurs. Parfois, il est utilisé à bon escient, comme ce fut le cas pour Diablo Immortal, épinglé pour son modèle économique honteux. Mais dans le cas de Burning Shores, le DLC de Horizon Forbidden West, le review bombing devient une pratique tout simplement abjecte.

Quand on se rend sur la page Metacritic de Horizon Forbidden West: Burning Shores, on peut voir à quel point il existe un fossé entre les notes attribuées par la presse (82 sur 100, ce qui est élogieux) et celles des joueuses et des joueurs (3,3 sur 10, soit une très mauvaise note). Si certains retours négatifs sont légitimes, d’autres pointent du doigt un élément scénaristique lié à l’héroïne Aloy — une critique dont les développeurs se seraient bien passés.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l’extension de Horizon Forbidden West.

Pourquoi la fin de Burning Shores fait débat

Une scène en particulier est pointée du doigt par quelques personnes mécontentes : elle montre Aloy en train d’embrasser Seyka, une autre aventurière rencontrée au tout début de sa nouvelle aventure. Kotaku a consacré un article entier à ce passage — optionnel — qui montre pour la première fois l’héroïne de la saga Horizon en train d’assumer sa sexualité et connaître l’amour. Problème ? Le fait qu’elle soit lesbienne n’est pas au goût de tout le monde, d’où la pluie de mauvaises notes reçues par Burning Shores. L’extension ne permet pas de flirter avec des hommes.

« C’est visuellement incroyable, mais quid de la narration ? Aloy lesbienne ! Qu’est-ce que vous faites Sony et Guerilla ? Arrêtez de faire ça avec vos personnages. C’est un scénario gênant, vous créez un monde incroyable, mais des personnages secondaires inutiles. C’est vraiment mauvais. J’adore cette saga, et je ne veux pas voir comment vous allez la détruire. Et maintenant, je pense au troisième épisode, et j’ai peur ! », lance GSh773, qui a mis 2 sur 10. « Ils ont rajouté une histoire d’amour lesbienne pour ravir la culture woke. Aloy n’a jamais montré un signe qu’elle était lesbienne. Merci, car grâce à ça, je n’ai pas acheté le DLC et j’ai économisé de l’argent. Pour moi, la saga est morte », écrit Rafadsp, qui n’a visiblement pas acquis l’extension, mais se permet quand même de donner son avis.

Il y a plein de commentaires comme ceux-là sur la page Metacritic de Burning Shores. « Vous avez juste ajouté un baiser lesbien pour promouvoir le jeu. Vous essayez de copier The Last of Us. Ça ne marche pas », renchérit DragonKnight_96 (qui a mis 0 sur 10). Un défenseur de Burning Shores a parfaitement résumé la situation : « Vous vous demandez sans doute pourquoi ce DLC a des retours principalement négatifs. C’est parce qu’il y a une scène optionnelle montrant un baiser entre Aloy et une autre fille. C’est dingue, non ? Je suis sûr à 1 000 % que la plupart des haters laissent un commentaire négatif car ils ne peuvent plus s’identifier à Aloy maintenant qu’elle a embrassé une fille (gardez en tête que c’est une quête optionnelle). »

Le DLC de Horizon Forbidden West épinglé // Source : Capture d’écran Metacritic

Dans l’histoire des jeux vidéo édité par PlayStation, Burning Shores n’est pas la seule extension à avoir été critiquée pour la mise en avant d’un personnage homosexuel. Left Behind, le DLC de The Last of Us, affiche une moyenne de 4,8 sur 10 parce qu’il montre Ellie en train d’embrasser une autre fille. Hélas, la lesbophobie est encore bien présente.

