Les cinéastes d’Everything Everywhere All At Once ont participé au tournage d’au moins un épisode d’une future série Star Wars, Skeleton Crew, selon la presse américaine.

C’est peut-être l’une des premières traductions concrètes de la volonté de Bob Iger. Le grand patron de Disney indiquait plus tôt dans le mois vouloir privilégier la qualité à la quantité, notamment pour Star Wars. Résultat, la production d’une future série en prises de vues réelles s’est attachée les services des deux cinéastes qui ont presque tout raflé aux Oscars de 2023 avec leur film Everything Everything Everywhere All At Once : Daniel Kwan et Daniel Scheinert.

C’est l’information que rapporte The Hollywood Reporter dans son édition du 20 mars, sur la foi de sources proches du dossier. Les deux réalisateurs américains se sont vus confier la production d’au moins un épisode de la série baptisée Skeleton Crew. Celle-ci a été annoncée lors d’une convention consacrée à Star Wars en mai 2022.

Succès quasi total d’Everything Everywhere All At Once aux Oscars

Méconnus du public jusqu’en 2022, Daniel Kwan et Daniel Scheinert ont acquis une notoriété mondiale et un respect critique considérables, grâce au succès d’Everything Everywhere All At Once. Aux Oscars, il a récolté onze nominations avant de repartir avec sept statuettes, dont quatre des cinq récompenses principales

Le film, abrégé en EEAAO, s’est vu décerner le titre de meilleur film, de meilleure réalisation, de meilleur scénario original et de meilleure actrice, pour Michelle Yeoh. Il n’a manqué que la récompense de meilleur acteur. Par ailleurs, le film a également récupéré quelques autres récompenses aux Golden Globes, aux BAFTA et aux Saturn Awards. Le film est disponible en streaming.

Source : Everything Everywhere All At Once

C’est donc auréolé de ce succès — bien que cette proposition cinématographique déstabilise aussi — que les deux réalisateurs feront leur entrée dans l’univers de Star Wars. De prime abord, ce sera une excellente opportunité pour Disney de concrétiser ce virage qualitatif — quitte à ralentir le rythme des sorties. Et cela, même s’ils ne participeraient qu’à un seul épisode.

Skeleton Crew s’avère être un projet encore très mystérieux : elle est pilotée par Jon Watts (trilogie Spider-Man avec Tom Holland) et scénarisée par Chris Ford (Spider-Man: Homecoming, Chaos Walking). Elle implique l’acteur américain Jude Law et doit être diffusée en 2023 sur Disney+, tout comme Ahsoka, une autre série Star Wars très attendue.

L’implication des deux cinéastes était tout autant secrète. Le tournage est achevé depuis le début de l’année, ce qui signifie que les deux cinéastes ont déjà tourné toute leur partie. Côté scénario, l’intrigue doit prendre à la même époque que les séries Ahsoka, The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Il est question de suivre un groupe de quatre enfants perdus dans l’espace.

