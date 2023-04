Vous en avez marre des films de plus de 2 heures ? Pour les plus pressés d’entre vous, voici 3 films courts à découvrir sur Netflix : la comédie romantique 20 ans d’écart, le film fantastique Bubble et le thriller psychologique Noise.

C’est enfin le week-end et vous pouvez parcourir vos plateformes de SVOD préférées à la recherche de films à déguster, pop-corn à la main. Mais si vous n’avez pas vraiment le temps pour une épopée de 3 heures, nous avons la solution avec ces 3 films sélectionnés dans le catalogue Netflix.

Alors pour une séance ciné terminée en 1h30, top chrono, en ce dimanche 2 avril 2023, nous vous conseillons de tomber sous le charme (une fois de plus) de Virginie Efira dans 20 ans d’écart, de renverser votre centre de gravité avec Bubble ou de vous glacer le sang devant Noise.

Bubble // Source : Wit Studio

Le film 20 ans d’écart sur Netflix, une romance pour les fans de LOL : qui rit, sort !

Vous avez englouti la saison 3 de LOL : qui rit, sort !, Virginie Efira et Pierre Niney vous manquent déjà ? Alors n’hésitez pas une seule seconde avant de lancer 20 ans d’écart, une romance française dans laquelle les deux acteurs tombent amoureux l’un de l’autre. Virginie Efira (Revoir Paris) y incarne ainsi Alice, une journaliste bientôt quarantenaire qui espère devenir la nouvelle rédactrice en cheffe du magazine féminin Rebelle. Mais son patron ne la trouve plus assez rock’n’roll pour occuper ce poste. Alors quand elle fait la rencontre du jeune Balthazar, à peine 20 ans, elle y voit une opportunité pour changer son image de femme coincée. Alice entame alors une idylle avec cet étudiant, incarné par Pierre Niney (Le Flambeau).

Les amateurs des traditionnelles comédies romantiques retrouveront tous les codes des histoires d’amour à l’anglaise ou à l’américaine avec 20 ans d’écart. Le film s’amuse ainsi avec les préjugés autour des « cougars » et offre une romance ultra prévisible mais absolument adorable. L’alchimie entre Virginie Efira et Pierre Niney est éclatante, tout en exploitant à la fois leur beauté et leur talent comique. 20 ans d’écart ne changera pas votre vie, loin de là, mais vous permettra tout de même de passer un moment de cinéma attachant devant ce film qui squatte le top 10 de Netflix depuis plusieurs semaines déjà.

Le film d’animation Bubble sur Netflix, une ode à la liberté pour les fans de Your Name

Hibiki est un adolescent solitaire, qui vit dans un Tokyo un peu particulier. Il y a cinq ans, la ville a ainsi été victime d’une pluie de bulles, qui cause inondations et anomalies gravitationnelles. Pour s’évader de ce monde étrange, Hibiki dédie son temps au parkour, une discipline sportive qui consiste à sillonner la ville en passant par les murs ou les toits. Un jour, alors qu’il réalise de nouvelles figures acrobatiques et dangereuses, il rate un saut et tombe dans l’océan. Il est sauvé par Uta, une jeune fille mystérieuse…

Pour aller plus loin Le film d’animation Bubble sur Netflix est un hymne à l’amour et à la liberté

Pour les amateurs d’animation japonaise, Bubble possède tout simplement une équipe de rêve : produit par Wit Studio, derrière le carton de L’Attaque des Titans, réalisé par Tetsurô Araki (Death Note), écrit par Gen Urobuchi (Psycho-Pass), designé par Takeshi Obata, l’illustrateur original du manga Death Note, mis en musique par Hiroyuki Sawano (L’Attaque des Titans)… Clairement, Bubble avait tous les arguments pour devenir une réussite. Largement inspirée par le travail de Makoto Shinkai (Your Name), cette romance teintée de fantastique est une relecture moderne du conte de La Petite Sirène. Bubble est ainsi un spectacle visuellement impressionnant — notamment pendant ses séquences de parkour –, et qui bénéficie également d’un scénario inspirant.

À voir si vous avez aimé : Your Name ; L’Attaque des Titans ; La Petite Sirène ; Belle

Your Name ; L’Attaque des Titans ; La Petite Sirène ; Belle À voir si vous cherchez : animation japonaise ; romance ; action ; amour impossible ; fantastique ; monde parallèle ; pouvoirs et magie ; spectacle visuel et narratif ; développer une nouvelle passion pour le parkour

Le film Noise sur Netflix, un thriller glaçant pour les fans de Shining

Une grande villa, des secrets de famille enfouis, un père qui sombre dans l’obsession… Le thriller Noise rassemble de nombreux codes du cinéma de genre, majoritairement vus et revus sur le grand écran, il est vrai. On y suit ainsi Matthias, un influenceur qui vient d’emménager dans sa maison d’enfance avec sa compagne, Liv, et leur nouveau-né. Mais le trentenaire va rapidement être obsédé par un vieil incident vécu par son père et par des secrets de famille bien enfouis, qui reviennent le hanter.

Noise est un thriller psychologique sous forme de tourbillon infernal, à combustion (très) lente. L’atmosphère est inquiétante, les bruits sont exacerbés, comme les cris de bébés ou les sonneries incessantes, l’intrigue ouvre plusieurs tiroirs scénaristiques… On retrouve dans ce long-métrage des éléments vraiment intrigants et une forme d’expérience auditive intéressante. Mais si Noise a longtemps squatté le top 10 de Netflix, le film ne fait pourtant pas l’unanimité auprès des spectateurs, qui lui reprochent notamment sa lenteur et sa conclusion ouverte. Alors nous vous conseillons de vous faire votre propre avis, en donnant une chance à ce long-métrage belge disponible sur Netflix.

À voir si vous avez aimé : Shining ; Doctor Sleep ; Fenêtre sur Cour ; Psychose

Shining ; Doctor Sleep ; Fenêtre sur Cour ; Psychose À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; sombre ; cérébral ; secrets de famille ; santé mentale ; huis-clos ; expérience auditive façon ASMR

thriller psychologique ; sombre ; cérébral ; secrets de famille ; santé mentale ; huis-clos ; expérience auditive façon ASMR Passez votre chemin si : vous n’aimez pas les narrations lentes

