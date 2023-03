Pendant 6 heures, aucun rire ne sera toléré. C’est le concept un peu dingo de LOL : qui rit, sort !, une émission disponible sur Prime Video, et dont la saison 3 cartonne. Un succès plutôt mérité, notamment grâce à un casting 5 étoiles, de Jonathan Cohen à Virginie Efira.

Vous avez envie de décompresser en lançant un programme sans prise de tête et disponible sur une plateforme de SVOD ? Nous avons la série parfaite pour vous : LOL : qui rit, sort !.

Alors que la saison 3 vient de s’achever sur Prime Video, nous vous conseillons de donner une chance à cette émission un peu bête mais vraiment très drôle, en ce lundi 20 mars 2023.

La série LOL : qui rit, sort !, une bouffée d’air frais en compagnie d’un casting exceptionnel

On ne va pas vous mentir : on était plutôt réticents à l’idée de regarder cette émission, dans laquelle les participants ont interdiction de rire. On craignait le pire des programmes télé, souvent sans saveur, voire gênants. Et puis, finalement, on s’est rapidement pris au jeu de LOL, qui rit, sort !, jusqu’à même avoir envie d’enchaîner les épisodes.

Il faut dire que cette saison 3, dont les derniers épisodes sont enfin disponibles sur Prime Video depuis le vendredi 17 mars 2023, bénéficie d’un casting vraiment exceptionnel. En plus des maîtres de l’humour que sont François Damiens et Gad Elmaleh, la série réunit autour d’eux une grande partie du casting génial du Flambeau : Jonathan Cohen, Pierre Niney, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Laura Felpin et Adèle Exarchopoulos. Ajoutez l’actrice incontournable Virginie Efira avec l’humoriste imperturbable Paul Mirabel, et vous avez le tableau d’une saison réussie.

Enfermés dans un loft pendant 6 heures, ces participants doivent donc résister à l’envie de rire, tout en ayant l’opportunité de proposer des sketchs, des improvisations ou autres jeux pour déstabiliser leurs adversaires. À la clé : 50 000 € pour l’association caritative de leur choix. Autant dire que la compétition est rude et que le moindre ricanement peut être fatal. Et avec une telle bande de comédiens, il est clairement difficile de garder son sérieux devant les sept épisodes de LOL : qui rit, sort !. Sans être un chef d’œuvre, la série, adaptée d’un concept japonais, est vraiment idéale pour débrancher son cerveau après une journée de travail bien remplie.

Avec ses épisodes de 30 minutes, le format ne connaît aucun temps mort, offrant des moments d’anthologie. On pense notamment à l’imitation sans pareille de Pierre Niney en Thomas Pesquet ou à la carte joker de Laura Felpin, qui parodie un départ à la retraite avec… Georges-Alain, ex-candidat de la Star Academy. Bref, en cette saison 3, c’est un bonheur d’assister à l’alchimie de ce casting soigneusement choisi et complètement barré (Leïla Bekhti court dans toute la pièce chaque fois qu’elle a envie de rire). Clairement, si vous déprimez à l’idée que le week-end soit terminé, en ce lundi 20 mars 2023, ne manquez pas LOL : qui rit, sort !.

