On connaît désormais les séries et films qui rejoindront le catalogue Amazon Prime Video en mars 2023. Vous adorez James Bond ?

Il est temps de découvrir les nouveautés qui paraîtront sur la plateforme de SVOD Amazon Prime Video en mars 2023. Ces prochaines semaines, la multinationale va multiplier les contenus originaux et, surtout, proposer les cinq films James Bond mettant en scène Daniel Craig. On se serait en revanche passé de Venom: Let There Be Carnage...

Venom: Let There Be Carnage // Source : Sony Pictures

L’abonnement Amazon Prime Video est intégré à l’abonnement Amazon Prime (qui est facturé 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois). Rappelons qu’il existe le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot. Amazon Prime Video donne aussi accès à un catalogue de films à acheter ou louer, en VOD, ainsi que des chaînes secondaires (comme le futur Pass Warner).

Les films qui arrivent en mars sur Amazon Prime Video

1er mars : Escape Room

Imaginez une Escape Room qui peut prendre un vilain tour.

1er mars : J’irai où tu iras

Mina doit emmener Vali à une audience. Problème ? Tout oppose ces deux sœurs.

3 mars : Devotion

Deux pilotes de chasse deviennent les meilleurs alliés pendant la guerre de Corée. Des avions et des beaux gosses, soit Top Gun mais sans Tom Cruise.

15 mars : Collection James Bond avec Daniel Craig

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

Mourir peut attendre

13 mars : Blue Valentine

Dean et Cindy se remémorent les bons moments de leur histoire et se donnent encore une chance, le temps d’une nuit.

17 mars : Agent Game

Un agent de la CIA est accusé d’avoir tué son coéquipier. Sa vengeance promet d’être terrible.

22 mars : Bodies Bodies Bodies

Un groupe de jeunes gens riches organise une fête dans un manoir isolé. What could go wrong ?

24 mars : Venom: Let There Be Carnage

L’un des pires films de super-héros de l’univers.

Les séries qui arrivent en mars sur Amazon Prime Video

3 mars : Daisy Jones & The Six

Une histoire fictive sur un groupe de musique devenu légendaire avant d’imploser en plein vol.

10 mars : LOL : Qui rit, sort !, saison 3

Gros casting pour cette nouvelle saison : Leila Bekhti, Jonathan Cohen, François Damiens, Virginie Efira, Gad Elmaleh, Adèle Exarchopoulos, Laura Felpin, Paul Mirabel, Géraldine Nakache et Pierre Niney.

23 mars : Star Trek: Picard, saison 3

Une ultime mission, avec de très, très gros enjeux.

31 mars : Le Pouvoir, saison 1

Du jour au lendemain, toutes les adolescentes du monde développent un pouvoir capable d’électrocuter les autres à l’envi. De quoi bouleverser l’ordre établi…

