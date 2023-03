En cumulé, le nombre de téléspectateurs et de téléspectatrices de The Last of Us est supérieur à House of the Dragon, pour les six premiers épisodes en tout cas.

L’adaptation de The Last of Us est le phénomène culturel de début 2023. La série, issue des jeux vidéo du même nom, a fasciné épisode après épisode. Le succès est critique, mais se reflète aussi dans les audiences. Elles n’ont eu de cesse de grandir. L’épisode 9, qui fait office de season finale en attendant la saison 2, est le record de la série avec 8,2 millions de téléspectateurs (8,1 millions pour l’épisode 8). L’épisode 1 s’élevait à 4,7 millions — ce qui était déjà le second meilleur lancement depuis 10 ans, après House of the Dragon.

30,4 millions en moyenne sur les six épisodes de The Last of Us

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, HBO a révélé le cumul moyen des téléspectateurs sur les six premiers épisodes depuis le 15 janvier 2023 : 30,4 millions en moyenne (l’épisode 1 compte 40 millions cumulés à lui seul).

Ellie et Joel dans l’épisode 9 de The Last of Us. // Source : HBO

Sur cette strate, avec six épisodes, The Last of Us fait donc déjà mieux que House of the Dragon, qui a rassemblé en moyenne 29 millions de téléspectateurs cumulés sur sa première saison. Reste à savoir si les épisodes 7, 8 et 9 de The Last of Us vont maintenir la tendance (ces chiffres arrivent en décalé par rapport à la diffusion), mais étant donné l’audience croissante, c’est très probable.

Le score de 30,4 millions cumulés est le plus élevé pour HBO… depuis la saison 8, finale, de Game of Thrones, qui faisait 44 millions sur cette strate en 2019.

Il est vrai que le succès culturel de The Last of Us rappelle celui de Game of Thrones : chaque épisode est sujet à discussions, à débats, fourmillant en plus de moult détails commentés par les téléspectateurs et par la presse. Aujourd’hui, la diffusion linéaire, hebdomadaire, semble conserver un effet fort face au binge watching.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.