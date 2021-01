DeLorean Motor Company, qui ambitionne de faire renaître la mythique DeLorean de ses cendres depuis plusieurs années, songe désormais à une version 100 % électrique.

Et si la mythique DeLorean, popularisée par les films Retour vers le futur, renaissait en 100 % électrique ? C’est une possibilité esquissée par l’entreprise DeLorean Motor Company (DMC), qui a acquis la marque après la faillite du constructeur original, dans un billet publié le 20 janvier. L’ambition de relancer la voiture existe depuis 2015 et l’élaboration d’une loi autorisant des petites structures à commercialiser, en quantité limitée, des répliques de vieilles voitures avec des exceptions sur certaines normes de sécurité à respecter.

Problème : si le texte a été écrit il y a longtemps, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), organisme en charge de la sécurité routière aux États-Unis, a mis du temps à le mettre en application. C’est désormais chose faite, mais ces nombreuses années d’attente ont ralenti le projet de DeLorean Motor Company et le poussent aujourd’hui à revoir ses plans.

Vers une DeLorean 100 % électrique ?

Dans son communiqué, DeLorean Motor Company révèle avoir perdu des fournisseurs ces derniers mois. La firme comptait aussi recruter des spécialistes, qui ont trouvé un autre emploi le temps que la régulation se mette en place. Mais le plus gros souci auquel elle fait face concerne le moteur. La loi n’autorise pas les constructeurs à utiliser des moteurs trop polluants. Il s’agit d’un autre contretemps pour DeLorean Motor Company, qui doit repenser la conception.

« Le moteur que nous voulions utiliser en 2015 répondait aux normes d’émission jusqu’en 2022. Nous espérions alors entrer en production en 2017 avec une fenêtre d’utilisation de 3-4 ans avant de passer à un autre moteur. Il semblerait que ce moteur puisse désormais être utilisé jusqu’en 2024, mais construire une voiture avec un moteur aussi près de la fin de son cycle de vie ne paraît pas être une bonne idée », explique l’entreprise.

Voilà pourquoi DeLorean Motor Company songe à passer à un groupe propulseur 100 % électrique, face à la popularité grandissante du segment. Il estime que ce serait certainement plus simple que de trouver un moteur à combustion qui réponde aux normes environnementales en vigueur. « Si une Cobra ou une Morgan électriques peuvent paraître un peu extrêmes pour leur cible, nous avons constaté qu’une DeLorean électrique, comme celle que nous avions montrée en 2012 au salon de New York, n’est pas une idée saugrenue », conclut-il. Il n’empêche, le chemin est encore long. D’autant qu’il y a une crise sanitaire et un changement de gouvernement à prendre en considération.

