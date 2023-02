Cette série Prime Video sur Spider-Man se fera sans Peter Parker, et dans les années 1930 à la façon des romans noirs.

On n’a jamais vu autant de versions de Spider-Man sur nos écrans. Déjà en 2021, Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire se réunissaient dans No Way Home. Cette année, le film d’animation Spider-Man : Across the Spider-Verse (Seul contre tous) ouvrira à son tour les portes du multivers avec 15 spidey, auquel s’ajoutera le film en live-action — prises de vue réelles — Spider-Woman.

Cet univers va encore s’étendre. D’après une information de Variety, publiée ce 10 février, le service SVOD Amazon Prime Video développe une série live-action adaptant le Spider-Man « Noir », c’est-à-dire inspiré des polars du genre.

Direction les années 1930 pour Spider-Man Noir

Ne vous attendez pas à retrouver le Peter Parker que vous connaissez. Déjà, dans les comics, le Spider-Man Noir porte ce nom, mais en version alternative. Dans la série, Variety indique ce ne sera même pas Peter Parker.

Il y a eu deux tomes à « Spider-Man Noir », dans la collection Marvel Noir de 2009/2010. // Source : Marvel

On se situera bien avant notre époque, dans un New York des années 1930, pendant la Grande Dépression, à la matière du roman noir, genre policier bien connu. En 2009 et 2010, les comics Marvel ont développé tout un monde alternatif, Marvel Noir, inspiré de ce style (Daredevil Noir, Iron Man Noir, etc.). Ce Spider-Man sera plus âgé, mais aussi plus grognon et ravagé, que notre Peter Parker habituellement représenté à l’écran. Et le ton, de fait, serait bien davantage axé autour de l’enquête policière.

La série ne sera pas sur Disney+, car elle n’appartient pas au MCU — Marvel Cinematic Universe. Elle fait partie de l’univers que cherche à développer Sony autour du personnage, l’accord entre les firmes ayant été renouvelé. D’ailleurs, ce n’est pas la première série Spider-Man annoncée par Prime Video. La commande de Silk, aussi en live-action, a été confirmée fin 2022. On y rencontrera une nouvelle héroïne issue des comics, Cindy Moon.

Oren Uziel sera le showrunner du Spider-Man Noir, comme producteur et scénariste. On le connaît comme scénariste de The Lost City, de The Cloverfield Paradox, ou encore du prochain John Wick. Phil Lord et Christopher Miller, producteurs de Spider-Man Into the Spider-Verse, seront également à la production. Comme pour Cindy Moon, aucun casting n’a encore été trouvé ou annoncé.

