[Deal du Jour] Pour la sortie du film Super Mario Bros au cinéma le mois prochain, Nintendo commercialise une Switch aux couleurs du célèbre plombier. Cette édition spéciale contient la console avec une paire de joy-con rouge, le jeu Super Mario Odyssey à télécharger, et des autocollants du film. Prévue pour le 10 mars, elle est en précommande sur le site de la Fnac avec une réduction de 15 €.

C’est quoi, cette édition spéciale sur la console de Nintendo ?

La Switch est vendue entre 269 € et 280 € sur la plupart des sites marchands. Le jeu Super Mario Odyssey est vendu 59,99 € sur l’eShop de Nintendo et trouvable généralement au prix de 44,49 € sur divers sites revendeurs. Ce pack spécial, à l’occasion de la sortie du film Super Mario Bros le 05 avril prochain, réunit la console et le jeu, et est proposé en précommande au prix de 274,99 € sur La Fnac, soit une économie d’une quarantaine d’euros.

La sortie de la console aux couleurs de Mario est prévue pour le vendredi 10 mars.

Que propose ce pack exclusif Mario ?

Ce pack contient tout d’abord la Switch classique, modèle 2019 légèrement amélioré, et une paire de Joy-Con rouge. Même si elle ne fait pas partie des consoles nouvelle génération et commence à faire son âge, la Switch reste une excellente console qui sait se démarquer de ses concurrentes. La particularité de pouvoir être utilisée en nomade, comme une console portable, est toujours un argument de poids, même depuis la sortie du Steam Deck. De plus, en dehors des jeux estampillés Nintendo reconnaissables entre mille, la Switch est la console idéale pour profiter des petits jeux indépendants, ou pour jouer en famille. Elle est d’ailleurs une excellente console pour initier les plus jeunes aux jeux vidéo.

Depuis sa sortie, d’autres nouveaux modèles de Switch ont vu le jour. La Switch Lite exclusivement portable, et la version OLED, qui possède un meilleur écran. L’écran tactile de cette Switch proposé ici fait 6,2 pouces, pour une définition 720p de 1 280 x 720 pixels. À l’intérieur, le même processeur TEGRA X1+, identique à la version OLED, et 32 Go de stockage. Si le modèle Lite 100 % portable ne vous intéresse pas, et que vous jouez autant en nomade qu’en docké, ce modèle classique, moins onéreux que l’OLED, convient parfaitement.

Ce pack Fnac en précommande est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous souhaitez acheter une Switch et n’avez jamais joué à Super Mario Odyssey. Ce dernier, offert avec la console, est encore aujourd’hui un des meilleurs jeux de la Switch, et un des meilleurs jeux de la franchise Mario. En dehors de l’histoire anecdotique et bon enfant typique de la saga, Super Mario Odyssey est un jeu d’une richesse sans pareille. Les environnements très variés flirtent avec le monde ouvert et regorgent de choses à faire. Un fil rouge vous guide le long des niveaux, mais vous êtes libres d’arpenter ces derniers comme bon vous semble et d’interagir avec l’environnement. Joy Con en main, l’aventure est à la fois passionnante et hautement divertissante, tandis qu’une idée de gameplay apparaît toutes les cinq minutes à l’écran.

Sortir ce pack n’est pas anodin de la part Nintendo, à l’approche de la sortie de Super Mario Bros au cinéma. Que ce soit pour se remettre dans le bain avant d’aller voir le film, ou pour prolonger le plaisir de ce qui promet être une excellente adaptation, c’est une très belle offre si vous ne possédez pas encore de Switch.

