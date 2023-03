Que va-t-il se passer durant le season finale de The Last of Us ? Le teaser de HBO livre quelques scènes, où l’on aperçoit une actrice bien connue des fans du jeu : Ashley Johnson.

C’est bientôt la fin de The Last of Us sur HBO — en tout cas pour la saison 1, la deuxième saison étant confirmée. Les joueurs et les joueuses savent déjà plus ou moins ce qu’il va se passer, quand ce sera une totale découverte pour les autres. Quelques surprises seront, dans tous les cas, au rendez-vous pour ce season finale intense.

La teaser, publié sur la chaîne de HBO, en laisse déjà entrevoir quelques morceaux. Et, cette vidéo montre très brièvement le visage d’une actrice : Ashley Johnson. Déjà annoncée au casting depuis quelques mois, elle est bien connue de l’univers de The Last of Us.

SPOILERS potentiels sur l’épisode 9.

Ashley Johnson : la mère d’Ellie ?

Ashley Johnson n’est autre que l’interprète originelle d’Ellie, depuis 2013, dans The Last of Us Part I et Part II. C’est elle qui fait sa voix ainsi que la performance en motion capture — et on lui doit quelques chansons du jeu également.

Ce n’est pas la seule du casting originel à avoir été castée dans l’adaptation. Dans l’épisode 8 diffusé ce lundi, on a déjà pu voir Troy Baker — la voix de Joel dans les jeux — jouer le bras droit de David. De même, Marlene est interprétée par la même actrice.

Reste cependant à savoir quel rôle va jouer Ashley Johnson (vue récemment dans la série TV d’espionnage Blindspot). Tout semble indiquer qu’elle sera Anna. Un choix qui aurait sa poésie, puisque cette dernière, jamais vue dans les jeux, est la mère biologique d’Ellie et une amie proche de Marlene. La toute première bande-annonce de la série montrait Ashley Johnson tenant un nourrisson entre ses mains, ce qui semblait déjà assez explicite.

Ashley Johnson dans l’épisode 9 de The Last of Us. Anna ? // Source : HBO

Dans le très court extrait du teaser, elle est clairement enceinte, confirmant toujours un peu plus cette direction. Sachant que la mère d’Ellie est morte très tôt dans l’histoire, sans que l’on sache comment dans les jeux, il faut s’attendre à une séquence aussi perturbante qu’émouvante — car, oui, dans l’extrait, elle semble faire face à un infecté.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !