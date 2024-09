Lecture Zen Résumer l'article

La série The Penguin se situe dans le même univers que le film The Batman, signifiant que l’on peut recroiser des têtes connues. Néanmoins, un acteur a été changé pour l’un des rôles clés.

Depuis le 20 septembre 2024, il est possible de se replonger dans l’univers sombre de The Batman, le film avec Robert Pattinson, grâce à la série The Penguin. Comme son nom l’indique, elle est centrée sur le méchant emblématique de la mythologie du super-héros, incarné ici par Colin Farrell.

The Penguin se déroule très exactement une semaine après The Batman. Par conséquent, on est susceptible de recroiser certains personnages vus dans le film. Mais il ne vous aura peut-être pas échappé qu’un acteur a changé : Carmine Falcone n’apparaît pas sous les traits de John Turturro, mais ceux de Mark Strong. Vous n’avez pas rêvé. Mais pourquoi ce changement ?

Attention, cet article contient des spoilers sur le film The Batman.

Pourquoi l’acteur de Carmine Falcone a changé pour The Penguin ?

Carmine Falcone est le chef d’une puissante famille du crime dans The Batman. Il est aussi le père de Catwoman et l’une des principales cibles de l’Homme-Mystère. Il finira d’ailleurs par se faire tuer, laissant un trou béant dans le monde de la pègre qui gangrène Gotham, sous l’eau. Un trou dans lequel vont se ruer le Pingouin, mais aussi sa fille, Sofia Falcone.

Comme The Penguin se situe après The Batman, Carmine Falcone n’apparaît que sous la forme de flashbacks. L’un d’entre eux est diffusé dès l’épisode 1, et les plus observateurs vont remarquer qu’il a changé d’apparence. Logique, puisque John Turturro cède sa place à Mark Strong, acteur qui a joué plusieurs rôles dans des films de super-héros (exemple : Sinestro dans Green Lantern).

Carmine Falcone dans The Penguin Carmine Falcone dans The Batman

Il y a une raison derrière ce changement : John Turturro n’était tout simplement pas disponible pour le tournage de The Penguin. Une explication fournie par la showrunner Lauren LeFranc dans les colonnes d’IGN, le 17 septembre : « John n’était pas disponible pour nous. Il a eu des conflits avec son agenda, et on n’a trouvé aucune solution, mais je suis ravie qu’on ait choisi Mark Strong. » Elle admet que certains fans risquent de tiquer en voyant Mark Strong à la place de John Turturro, mais reste persuadée que « l’énergie » fournie par Mark Strong saura les convaincre. « Il est Carmine Falcone », indique-t-elle. Notons que les scénaristes peuvent jouer sur la jeunesse pour expliquer le look différent.

Carmine Falcone est loin d’être le premier personnage à nécessiter un nouveau casting. Dans Les Anneaux de pouvoir, Adar est incarné par Joseph Mawle dans la saison 1 et Sam Hazeldine dans la saison 2. Dans Game of Thrones, Ed Skrein et Michiel Huisman se sont partagés le rôle de Daario Naharis — sans que la ressemblance physique ne soit vraiment évidente.

