David est à la tête d’une communauté pratiquant le cannibalisme. Dans le jeu, comme dans la série, il s’en prend à Ellie. Mais, cet épisode 8 de The Last of Us présente aussi quelques différences.

C’est l’avant-dernier épisode de The Last of Us et l’intensité est toujours au rendez-vous. Ellie et Joel se retrouvent confrontés à une secte de survivants — pratiquant le cannibalisme. Comme d’habitude, cet épisode repose entièrement sur une séquence issue du jeu. On retrouve notamment le personnage (angoissant, évidemment) de David.

La version de HBO, interprétée par Scott Shepherd, n’est toutefois pas exactement la même. Quelles sont les petites différences ?

ATTENTION SPOILERS

Le personnage de David est plus développé… et plus religieux

Comme souvent, l’adaptation s’émancipe du jeu notamment en étendant notre vision des événements. Dans le jeu, on ne voit jamais vraiment David dans son rôle de gourou/leader de cette communauté, puisque la narration reste axée sur le point de vue d’Ellie et Joel. L’épisode 8 de l’adaptation, au contraire, nous plonge dès le début dans le quotidien de cette communauté. L’emprise de David est exposée, visible, voire sa brutalité également.

De fait, si la séquence entière était oppressante dans le jeu en raison des enjeux de gameplay — il faut notamment s’en sortir dans la tempête neigeuse face aux hommes de David –, l’adaptation mise sur une atmosphère oppressante issue du comportement ambiguë du gourou, qui crée le malaise.

Autre différence, la dimension religieuse du personnage : David fait reposer son pouvoir sur la Bible dans l’adaptation. Et, pas n’importe quelle portion du livre. L’épisode démarre sur une lecture des versets du chapitre 21 de l’Apocalypse (« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu »).

Ce n’est pas un détail. En faisant de lui une sorte de pasteur, la série entre plus en profondeur sur sa méthode lui permettant d’étendre son emprise sur sa communauté, qui relève donc d’une secte post-apocalyptique. On comprend aussi qu’il s’agit d’un calcul pour asseoir sa stature de leader en offrant du sens aux gens — David ne semblant pas vraiment croire lui-même ce en quoi il prêche.

Enfin, sa relation avec son lieutenant, James, est beaucoup développée. Dans la série, il est présent dans bien plus de scènes et est interprété par Troy Baker — celui qui doublait Joel dans le jeu. En mettant davantage en scène la relation de David avec ce personnage et avec les autres, la série nous montre que le pouvoir de David est certes puissant, mais illimité, et certains membres de la communauté doutent parfois de lui.

James et David dans l’épisode 8. // Source : HBO

The Last of Us prouve encore une fois son incroyable capacité à complexifier humainement le jeu vidéo — dont la narration était pourtant déjà forte — en prenant davantage le jeu de nous plonger dans d’autres séquences de vie, parallèles à celles de Joel et Ellie.

