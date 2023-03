Une scène de l’épisode 3 de la série pouvait soulever quelques interrogations autour du personnage d’Ellie. Au vu du septième épisode, une partie de cette zone d’ombre s’éclaire. Cet article contient des spoilers sur ces deux épisodes.

Les créateurs de la série The Last of Us sont d’habiles narrateurs. Au fil des épisodes, diffusés tous les dimanches sur HBO, ils disséminent des indices sur la personnalité des personnages principaux, mais aussi sur les épisodes à suivre.

L’épisode 7, qui était riche en petits clins d’œil au jeu vidéo, a également permis de porter une lumière nouvelle sur un épisode précédent. En l’occurrence, le troisième de la série, diffusé un mois plus tôt. Cet épisode 3 a marqué le paysage sériel en développant en proposant un portrait bouleversant de deux personnages secondaires. Mais quelques minutes sont toutefois consacrées au duo Ellie-Joel, qui patientent dans une supérette le temps que Joel y retrouve des armes qu’il avait cachées.

La jeune fille, sommée de patienter, s’échappe quelques instants dans la cave pour l’explorer et tombe nez à nez avec un infecté, coincé dans les décombres. Il est encore en vie (si l’on peut dire), mais il est incapable de se mouvoir. S’en suit une longue séquence où Ellie s’approche de lui, sort son couteau cranté et l’observe. Avec un air de dégoût mêlé de haine, elle lui taille d’abord un morceau de son front, avant de lui enfoncer le couteau dans la boîte crânienne pour l’achever, d’un mouvement sec, d’une rare violence.

L’infecté de l’épisode 3 // Source : The Last of Us / Amazon Prime Video

Ellie dissimule ses traumatismes

Lorsque l’on ne connaît pas le jeu vidéo, on ne comprend pas encore les motivations d’Ellie à ce moment de la série. Il s’agit du début du troisième épisode, les deux comparses ne sont pas encore proches, ils viennent tout juste de perdre Tess, qui s’est sacrifiée pour leur donner le temps de s’échapper.

L’ado semble, depuis le début, être plutôt de bonne humeur et ne pas forcément comprendre ce qu’il se trame autour d’elle. On comprend cependant, à l’aune de l’épisode 7, que cette héroïne porte avec elle des secrets et des traumatismes. En l’occurrence, celui de la mort de la fille qu’elle aimait, Riley.

Le septième épisode de la série est une adaptation de Left Behind, l’extension du jeu vidéo The Last of Us, dans laquelle on découvre que Riley était amoureuse de sa meilleure amie, avec qui elle était partie explorer un supermarché qu’elles pensaient désaffecté. À la fin de magnifiques séquences intimistes, les deux jeunes femmes se font surprendre par un infecté qui les mord toutes les deux. Persuadées qu’elles vont se transformer, elles décident de se laisser mourir et « perdre la tête ensemble », dans un dernier élan romantique.

Riley et Ellie à la fin de l’épisode 7, Left Behind, de The Last of Us. // Source : HBO

L’histoire ne montre pas la suite, mais on sait qu’Ellie, qui ne peut pas être infectée, s’est sûrement retrouvée confrontée à cette réalisation, au même moment qu’elle a compris que Riley commençait à se transformer. L’histoire ne dit pas explicitement, ni dans le jeu, ni dans la série, si Riley a été tuée par Ellie ou par les Lucioles qui l’auraient retrouvée. Néanmoins, au cours de la série, Ellie admet à Joel qu’elle a déjà tué quelqu’un quand elle était plus jeune.

On comprend ainsi mieux le regard empli de haine d’Ellie lorsqu’elle croise la route d’un infecté dans l’épisode 3 et son besoin de le torturer avant de le tuer. À travers lui, elle voit sûrement le fantôme de celui qui a ôté la vie de Riley et qu’elle n’a pas réussi à tuer à temps, mais aussi de celui par qui tout a commencé : c’est en se faisant mordre cette première fois qu’Ellie a découvert qu’elle ne pouvait pas tomber malade comme les autres êtres humains.

On rédécouvre le DLC de The Last of Us, dont l’épisode 7 est inspiré

