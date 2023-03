Pour vous permettre de faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, Numerama vous recommande 3 séries à voir en streaming, sur Disney+ : Anatomie d’un divorce, En Thérapie et The Patient.

Vous ne savez pas quelles séries regarder sur vos plateformes de SVOD habituelles ? Si vous vous sentez d’humeur analytique et que vous souhaitez apprendre à mieux vous connaître, nous avons la sélection parfaite.

En ce samedi 4 mars 2023, nous vous proposons 3 séries idéales pour examiner chaque bon ou mauvais choix de votre vie (oui, ça fait peur, mais c’est indolore, promis). Dans le catalogue de Disney+, vous pouvez donc explorer vos relations amoureuses avec Anatomie d’un Divorce, inspecter vos pulsions meurtrières avec The Patient ou simplement vous allonger sur le divan d’En Thérapie.

Steve Carell dans The Patient // Source : FX/Disney+

La série Anatomie d’un Divorce, une satire féministe des relations hétéro

Toby et Rachel Fleishman viennent de divorcer, après 15 ans de mariage. Un véritable tremblement de terre qui chamboule leurs vies respectives, et particulièrement celle de Toby. Et pour cause : Rachel vient de disparaître du jour au lendemain, en lui laissant leurs deux enfants, de 9 et 11 ans, au beau milieu de la nuit. Pour comprendre ce geste, le quarantenaire va devoir inspecter l’histoire de leur mariage et les raisons de son échec.

Si vous rêviez d’une tranche de vie à la Woody Allen, version féministe, vous êtes au bon endroit. Sortie en février 2023, Anatomie d’un Divorce est déjà l’une des meilleures séries de l’année et offre un regard nouveau sur les relations amoureuses hétérosexuelles. Cette comédie dramatique distille son cynisme à chaque scène, grâce à une voix-off satirique et à une maîtrise narrative impressionnante.

Si Toby semble être le protagoniste principal, Anatomie d’un Divorce nous ouvre petit à petit les yeux sur son réel propos : le point de vue trop longtemps oublié des femmes sur leurs mariages mais aussi leurs rôles de mères.

En plus d’être une réussite d’écriture, la mini-série en 8 épisodes doit beaucoup à son casting en or : Jesse Eisenberg (The Social Network), Claire Danes (Homeland), Lizzy Caplan (Masters of Sex), Adam Brody (Newport Beach) ou encore Josh Radnor (How I Met Your Mother). Bref, vous auriez tort de manquer cette mini-série intelligente, au ton ironique, qui vous aidera à faire le point sur vos propres relations amoureuses, désastreuses ou non.

À voir si vous avez aimé : Crazy Ex-Girlfriend ; I Love Dick ; This is Us

Crazy Ex-Girlfriend ; I Love Dick ; This is Us À voir si vous cherchez : amour ; satire ; thématiques féministes ; comédie dramatique ; humour ; récit d’un divorce ; bande d’amis ; crise de la quarantaine ; quotidien à New York ; adaptation d’un livre ; voix-off ; épisodes longs ; les films de Woody Allen (en bien mieux)

La série The Patient, un face-à-face entre un tueur en série et son psy

Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez un jour basculer et tuer froidement quelqu’un ? Si oui, The Patient répondra probablement à quelques-unes de vos interrogations. Au croisement improbable entre Dahmer, qui a cartonné sur Netflix, et la création française En Thérapie, la série met en scène le face-à-face implacable entre un thérapeute, Alan Strauss, pris en otage par Sam, l’un de ses patients à tendance tueur en série. Son objectif ? Faire cesser les meurtres en enfermant son psychologue dans son sous-sol, pour des séances personnalisées.

Cerise sur ce gâteau déjà bien sucré : ce duel est incarné par Steve Carell (The Office) et Domhnall Gleeson (Star Wars, Ex-Machina), tandis que la série a été imaginée par Joe Weisberg, déjà créateur de la saga d’espionnage The Americans. Avec toutes ces qualités, The Patient ne pouvait donc être qu’une réussite. Et c’est le cas, dans une certaine mesure, puisque la narration s’essouffle malheureusement au fil des épisodes. Mais la série offre tout de même une confrontation psychologique passionnante, en huis clos.

The Patient explore ainsi les racines du mal, sans en faire des caisses ni promettre l’impossible, le tout dans de courts épisodes de 30 minutes, habituellement réservés aux formats comiques. Et le psychologue incarné par Steve Carell se paie même sa propre thérapie au passage… tout comme nous, les spectateurs, confrontés à nos idées (parfois) noires. Une série en 10 épisodes, à binger pour une introspection accélérée.

À voir si vous avez aimé : Dahmer ; En Thérapie ; The Americans ; Mindhunter ; Dexter ; Barry ; You

Dahmer ; En Thérapie ; The Americans ; Mindhunter ; Dexter ; Barry ; You À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; face-à-face ; épisodes courts ; frissons ; tension ; tueur en série ; bien ficelé ; relations familiales ; retrouver l’audace réconfortante de Steve Carell

La série En Thérapie, des séances de psy fictives pour mieux apaiser le réel

Attention aux âmes sensibles : les deux saisons d’En Thérapie vont grandement tester votre résistance lacrymale. Maintenant que vous êtes prévenus, vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps devant cette série d’Arte, qui développe les psychanalyses de 5 patients différents à chaque saison. Les séances sont toutes menées par le thérapeute Philippe Dayan (interprété par Frédéric Pierrot), un cinquantenaire qui questionne dans le même temps sa pratique du métier.

Les attentats du 13 novembre 2015, les confinements, le covid, le divorce, le harcèlement scolaire… En Thérapie puise dans des thématiques individuelles comme collectives pour mieux interroger notre propre santé mentale. On se reconnaît forcément dans un ou plusieurs personnages de la série, qui mettent à nu nos fêlures les plus profondes avec une bonne dose de sensibilité.

Alors, certes, cela peut sembler étrange d’assister à des consultations qui ne sont pas les nôtres, comme l’on regarderait par le petit trou de la serrure. Et c’est, en effet, un exercice perturbant. Mais vous ne regretterez vraiment pas de donner une chance à cette éclaircie dans le ciel si sombre des actualités récentes. En Thérapie est ainsi une immersion qui secoue autant qu’elle apaise nos maux les plus profonds. Ne vous arrêtez pas au nombre d’épisodes par saison (35, tout de même) : chaque session ne dure que 20 minutes et s’enchaînent à une vitesse folle.

À voir si vous avez aimé : Shrinking ; In Treatment (US) ; Homecoming

Shrinking ; In Treatment (US) ; Homecoming À voir si vous cherchez : drame ; pour aller mieux ; épisodes courts ; traumatismes à réparer ; pleurer à chaudes larmes ; séances de psy gratuites

