L’épisode 6 de The Last of Us se termine sur un cover de Never Let Me Down Again de Depeche Mode. L’interprète : Jessica Mazin… la fille de Craig Mazin.

L’épisode 1 de The Last of Us ajoutait déjà un petit twist musical avec la chanson Never Let Me Down Again de Depeche Mode. On retrouve ce même morceau dans l’épisode 6 de l’adaptation. Cette fois-ci, cependant, il s’agit d’un cover — qui intervient à la fin, lors du cliffhanger.

Cette reprise — sublime — est signée Jessica Mazin. La jeune chanteuse n’est autre que la fille de Craig Mazin, le showrunner de la série. Et une jolie histoire se cache derrière ce choix de chanson et d’interprète.

Légers spoilers sur l’épisode 6 dans la suite de cet article.

« Ça sort tout bonnement de ma chambre ! »

Dans le podcast de la série, le showrunner confie qu’il voulait remettre cette même chanson de l’épisode 1. Mais, cette fois-ci, au travers du point de vue plus triste et mélancolique d’Ellie — en mauvaise passe avec un Joel blessé à la fin de l’épisode 6. « Et je voulais aussi entendre une voix féminine la chanter pour faire écho à Ellie », précise donc Craig Mazin.

Pourquoi s’est-il tourné vers sa propre fille ? « Vous pouvez passer des mois à contacter des personnes à tous niveaux de célébrité pour essayer de le faire, mais (…) il y avait mon propre enfant au bout du couloir, chez moi, qui, je le savais, pouvait gérer. » Alors Craig Mazin lui a envoyé la chanson originelle, en lui demandant de l’interpréter différemment : « Jessie, peux-tu faire une reprise envoutante, et lente, de chanson, qui parle d’une fille qui pleure la perte de son père ? Aie ça en tête quand tu la feras. »

« Les voix originales que j’ai enregistrées dans ma chambre pour la démo sont les voix de la version finale ! »

Comme le confie Jessica Mazin sur Twitter, « les voix originales que j’ai enregistrées dans ma chambre pour la démo sont les voix de la version finale ! C’est super cool de penser que ça sort tout bonnement de ma chambre ». Elle en profite d’ailleurs pour confirmer que son cover sera officiellement disponible dans la BO de la série. Donc, à la sortie de l’album, il sera possible de l’écouter sur Spotify, Deezer, etc.

fun fact about the “never let me down again” cover: the original vocals i recorded in my bedroom for the demo are the vocals in the final version! Super cool to think that it just came out of my room :) #TheLastOfUs — jessica mazin (@thejessicamazin) February 21, 2023

Craig Mazin prend l’appel à sa propre fille de manière assez philosophique. « Dans la mesure où Jessie est ma fille, et que je pense à Bella [Ramsey] comme une sorte de fille adoptive, c’est un moment magnifique pour moi à titre personnel, où c’est comme si mes deux filles étaient ensemble dans ce moment, à la fin de l’épisode. »

En tout cas, la version a été appréciée par le groupe, qui a tweeté des applaudissements.

Comme quoi, même si l’adaptation propose quelques scènes miroirs avec le jeu (comme un dialogue entier dans l’épisode 6), elle forge sa forge histoire originale, même dans les coulisses.

