Si vous avez joué à Elden Ring, on espère que vous n’avez pas été victime de cette grosse boule capable d’arrêter sa course pour mieux vous surprendre. La séquence est hilarante.

Elden Ring a bientôt un an, mais le jeu vidéo qui a tout raflé en 2022 continue de susciter la fascination. On en prend pour preuve ce clip diffusée sur Twitter le 15 février, dans lequel on peut voir un pauvre joueur être victime d’un des nombreux pièges tendus par les développeurs. FromSoftware est un studio vicieux, et cette séquence, que vous allez probablement regarder en boucle, est vraiment très drôle.

On vous pose le contexte : vous avancez sur un pont et apercevez, au loin, une boule géante qui vient vers vous à une allure raisonnable. Le réflexe de survie est bien évidemment de l’éviter, et la victime de la vidéo décide alors de monter sur la rambarde. Malin, elle se croyait à l’abri, jusqu’à ce que la boule s’arrête devant elle, marque un temps d’hésitation et lui fonce subitement dessus. Voilà pourquoi Elden Ring est un jeu vidéo incroyable.

N’oubliez pas que Elden Ring est un jeu cruel

Celles et ceux qui n’ont compté ni leurs heures ni leurs game over dans Elden Ring ne pourront que compatir avec le joueur malheureux. Il est pourtant établi que l’on ne peut jamais se sentir en sécurité dans un jeu développé par FromSoftware. L’entreprise japonaise prend un malin plaisir à imaginer ses jeux comme des moyens de piéger les fans, même les plus avertis. D’aucuns trouveraient cela décourageant. On préfère y voir une forme de génie, qui aboutit surtout à une notion d’apprentissage des environnements quand on joue. Un point qui participe au gameplay.

Le pire ? Tout n’est qu’une histoire de lore, comme le révèle Sekiro Dubi, dataminer spécialisé dans Elden Ring. Dans un tweet partagé le 20 février, il révèle pourquoi cette boule agit de cette façon, alors que son apparence suggérerait plutôt une trajectoire rectiligne. « Derrière la blague du juste/injuste, ces boules sont appelées en interne les Motherlime, ce qui signifie qu’elles sont conscientes. Elles sont les mères des Asimi, comme les Silver Tears. Ce que je sous-entends, c’est qu’il est logique de les voir changer de direction vers le joueur », révèle-t-il. Dans Elden Ring, les Silver Tears sont des ennemis qui ressemblent à une flaque argentée sombre — capable de changer de forme pour attaquer.

On rappelle quand même que FromSoftware est loin d’en être à son premier piège. Si vous avez joué aux Dark Souls, vous n’êtes pas sans savoir que certains coffres vous attaquent quand on tente de les ouvrir. Oui, oui, un coffre à l’apparence inoffensive.

