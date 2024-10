Lecture Zen Résumer l'article

Call of Duty: Black Ops 6 cède à son tour au mode arachnophobie pour que celles et ceux qui ont eu une peur bleue des araignées puissent plus facilement jouer. Mais la manière dont il est géré dans le jeu est étrange.

Dans beaucoup de jeux vidéo, les développeurs jouent avec les peurs ordinaires, comme celles des araignées. Et cela peut constituer un problème quand on doit composer avec une vraie phobie. Depuis plusieurs années, certains studios sont plus avenants que d’autres, et n’hésitent pas à intégrer un mode arachnophobie. Il remplace alors les araignées effrayantes par des modèles 3D moins susceptibles de provoquer des cauchemars.

C’est ainsi que World of Warcraft peut afficher des crabes à la place des araignées ou que Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard adoucit leur design. Call of Duty: Black Ops 6 cède à son tour à cette tendance pour ses parties en mode Zombies. Mais la manière dont les développeurs gèrent l’option est, au mieux, hilarante. Dans un communiqué publié le 24 octobre, ils expliquent : « Ce paramètre permet aux joueurs de modifier l’apparence des ennemis araignées sans affecter le gameplay. »

Les araignées dans Call of Duty: Black Ops 6 // Source : Activision

Le mode arachnophobie de Call of Duty: Black Ops 6 ressemble à un bug

Il faut bien reconnaître que les araignées du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6 font froid dans le dos, puisqu’elles ne sont pas de simples araignées. L’image comparative fournie par Activision montre une créature géante avec de grandes dents, des longues pattes acérées et des pustules partout sur le corps. Au milieu des morts-vivants, elles ne font pas du tout tache.

Sauf que les développeurs, plutôt que de modifier le design dans le but de le rendre plus « bienveillant », se contentent de… retirer les pattes. En résulte le même corps effrayant, mais qui flotte dans les airs. Un choix étrange, pour ne pas dire discutable. Certes, le monstre ne ressemble plus vraiment à une araignée sans ses pattes, mais il fait peut-être encore plus peur avec ses membres en moins. Il n’est pas sûr, dans ces conditions, que l’option arachnophobie soit très utile.

Pire, on croirait avoir affaire à un bug disgracieux en voyant les images, ce qui ne fait pas du tout honneur au travail accompli pour donner naissance à Call of Duty: Black Ops 6, encore moins à la mise en avant d’un geste en faveur des arachnophobes. L’option donne l’impression d’avoir été développée à la va-vite, simplement pour gonfler les paramètres d’accessibilité du jeu avec davantage de personnalisation.

