[Deal du Jour] La console Xbox Series S est la console nouvelle génération la plus abordable du marché. La Fnac offre en ce moment le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, pour tout achat de la console digitale de Microsoft. Une belle occasion de faire des économies et d’investir dans une excellente console.

C’est quoi, cette offre sur la Xbox Series S ?

La Xbox Series S est la console 100 % digitale de Microsoft. Elle est vendue sur le store officiel au prix de 299,99 €. Actuellement, La Fnac propose le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard gratuitement avec l’achat de la console.

Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit d’ajouter dans le panier la Xbox Series S au prix de 299,99 € et le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard en dématérialisé, au prix de 74,99 €. Ce dernier sera alors gratuit, via un code de téléchargement.

C’est quoi, la Xbox Series S ?

La Xbox Series S est la console 100 % digitale de Microsoft. Contrairement à la Series X, dotée d’un lecteur de disques, la Series S ne lit que les jeux dématérialisés. Plus compacte et plus abordable, elle est aussi moins puissante. Elle s’accompagne tout de même d’un processeur 4 TFlops, 10 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Comme c’est une console dédiée au téléchargement, la question du stockage des jeux se pose. Cette Xbox Series S se destine aux joueuses et joueurs qui ne souhaitent pas spécialement conserver les jeux dans leur console, ou qui jouent occasionnellement à quelques gros jeux. Le stockage et le 100 % dématérialisé ne sont pas vraiment un problème dans ce cas.

En dehors de la puissance inférieure au modèle X et de l’absence de lecteur, la Series S est identique à sa grande sœur. Le catalogue de jeu est le même, et le Xbox Game Pass vous offrira un accès illimité à la bibliothèque de titres jouables sur Xbox. Microsoft y ajoute régulièrement de nouveaux titres récents.

La Xbox Series S est compact // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Avec Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard offert, est-ce une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous comptiez vous procurer le jeu, ainsi qu’une Xbox Series S. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est développé par Avalanche Software et prend place dans l’univers la saga Harry Potter. Il s’inscrit comme un Action-RPG en monde ouvert, avec les éléments classiques de personnalisation du personnage, l’arbre de compétence, et la progression par paliers. En plus du gameplay et de la composante RPG, les éléments et l’univers propres à la saga sont fidèlement retranscrits.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

À propos de JK Rowling L’auteur JK Rowling n’est pas à l’origine du jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, et n’a pas été impliquée dans sa conception. Nous condamnons la transphobie de l’autrice, devenue une figure importante de la lutte anti-trans, et qui lui apporte des financements, mettant en danger les personnes trans.

Vous incarnez un élève de Poudlard et participez à la vie dans l’école. Vous suivez des enseignements axés sur la magie tandis que la vie quotidienne à Poudlard rythme le jeu et l’histoire. Monde ouvert et triple A oblige, vous êtes libre d’explorer l’école ainsi que la vaste carte autour de Poudlard. Même si les environnements finissent un peu par se ressembler, explorer les lieux les plus connus de la saga est un régal. Quant à l’histoire d’Hogwarts Legacy, elle se déroule dans les années 1800 et vous met dans la peau d’un apprenti sorcier. Vous devrez lutter contre des antagonistes adeptes de la magie noire. Le lore incroyable de la saga est savamment utilisé et distillé au cours de l’aventure. Sans révolutionner le monde des triples A, Hogwarts Legacy est un émerveillement pour les fans de Harry Potter, et un jeu très plaisant pour les nouveaux venus.

Pour aller plus loin avec cette offre

👉 Notre test de la Xbox Series S

👉 Découvrez le gameplay d’Hogwarts Legacy

👉 Consultez notre article pour tout savoir sur le Game Pass

👉 Les nouveaux jeux en février sur le Xbox Game Pass

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.