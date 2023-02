On en sait un peu plus sur les jeux ajoutés au catalogue Xbox Game Pass en février 2023. Les abonnés pourront découvrir Atomic Heart dès le jour de sa sortie.

Après un mois de janvier timide, mais qui a permis de découvrir la pépite Hi-Fi Rush (avec un shadow-drop qui risque de faire date), le Xbox Game Pass enchaîne avec un mois de février 2023 dans la même veine.

Néanmoins, on pourra jouer à Atomic Heart dès le jour de sa sortie, le 21 février, un bel argument pour l’abonnement, puisque ce FPS édité par Focus Entertainment est attendu.

Les jeux vidéo qui arrivent dans le Xbox Game Pass en février 2023

2 février : Darkest Dungeon (Cloud, Console & PC)

Un jeu de rôle comme vous ne l’avez jamais vu, où l’aspect psychologique est très poussé. On nous promet quand même plus de 80 heures de gameplay. Accrochez-vous.

7 février : Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console & PC)

Vous connaissez forcément les petites voitures Hot Wheels, légendaire marque de jouets. Eh bien, il existe un jeu vidéo officiel, qui est loin d’être facile à prendre en main.

9 février : Madden NFL 23 (Console & PC) – EA Play

C’est bientôt le Super Bowl, alors le Xbox Game Pass nous permet de jouer cette finale avant l’heure, pour s’y préparer au mieux. Pour rappel, les Eagles de Philadelphie affronteront les Chiefs de Kansas City.

9 février : SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console & PC)

SD Gundam Battle Alliance vous permet de retrouver les Mobile Suits et les personnages de l’univers de Mobile Suit Gundam, dans un RPG orienté action. Il faut aimer les gros robots.

14 février : Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Console & PC)

Encore un RPG. Décidément…

15 février : Cities: Skylines – Remastered (Cloud & Xbox Series X|S)

Un jeu de gestion ultra complet, revigoré par des graphismes plus en phase avec les standards actuels.

16 février : Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Console & PC)

Un jeu d’action survolté, dans lequel on nous demande d’affronter des démons japonais avec le plus de style possible.

21 février : Atomic Heart (Cloud, Console & PC)

Le gros morceau du mois de février : Atomic Heart est disponible dès le jour de sa sortie. On parle d’un FPS qui rappelle les BioShock. Prometteur.

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 février

Besiege (Aperçu) (Cloud, Console & PC)

CrossfireX (Cloud & Console)

Infernax (Cloud, Console & PC)

Recompile (Cloud, Console & PC)

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console & PC)

The Last Kids on Earth (Cloud, Console & PC)

