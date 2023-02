Aventure ambitieuse promettant des heures et des heures de jeu, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard regorge de mécaniques qu’il faut bien connaître pour se faciliter la vie. Voici nos conseils.

La grande aventure Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est désormais disponible pour tous les propriétaires d’une Xbox Series S, d’une Xbox Series X, d’une PlayStation 5 ou d’un PC. Après des années d’attente, on tient enfin une adaptation très complète de la saga Harry Potter en jeu vidéo.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu très, très complet. Ce qui veut dire aussi : complexe, dans le sens où il prend la forme d’un RPG avec un gameplay profond. Vous avez peur d’être perdu ? Pas de panique, voici nos quelques conseils pour devenir le meilleur élève de la meilleure maison.

Comment bien lancer sa scolarité dans Hogwarts Legacy ?

Fouiller des décors pour gagner de l’expérience sans effort

Sur JK Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie vendredi. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Nous rejetons la transphobie active de l’autrice, devenue une figure de la lutte anti-trans et qui lui apporte des financements et mettent en danger la vie des personnes trans.

Les environnements d’Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sont vastes et remplis de choses à faire. Ils encouragent l’exploration. S’il peut paraître évident d’inciter à l’exploration pour une simple question de curiosité, il y a en réalité un objectif de progression articulé autour de petits défis à remplir. Concrètement, à chaque fois que vous obtiendrez une page du guide du sorcier, vous gagnerez des points d’expérience. Et comme les décors en regorgent (certaines nécessitent de terminer un puzzle simpliste), ce sont des points gratuits. Rien qu’en fouillant Poudlard, on peut gagner entre cinq et six niveaux en quelques minutes, ce qui peut faciliter l’aventure ensuite.

Attendre avant d’ouvrir les coffres

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, on ne dispose pas d’un inventaire illimité. Et quand il est rempli, on ne peut plus rien ramasser… au risque de ne pas récupérer des récompenses. Avant d’ouvrir un coffre, il est vivement recommandé d’attendre d’avoir de la place pour accueillir les nouvelles pièces du butin. Pour cela, vous pouvez soit détruire l’équipement inutilisé soit, mieux, faire de la revente pour gagner de l’argent (astuce : l’argent est important dans le jeu).

Augmenter rapidement son inventaire

Ce point est lié au précédent : il existe un moyen d’augmenter la capacité de l’inventaire. Comment ? En terminant des défis de Merlin. Éparpillés un peu partout, il consiste à résoudre une énigme environnementale, à l’aide de ses sorts. À chaque palier terminé, on gagne des emplacements de stockage. C’est loin d’être négligeable, puisque cela permet de se donner un peu d’air quand on obtient du loot.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Ne pas avoir peur de voler l’argent des honnêtes gens

« Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard n’a pas de système de moralité, mais les joueurs y trouveront diverses quêtes et intrigues qui influenceront la sorcière ou le sorcier qu’ils choisissent de devenir », indique la FAQ officielle. Par conséquent, faire le mal ou le bien n’a pas vraiment d’influence dans le jeu. Traduction : vous pouvez voler de l’argent aux gens sans réelle incidence — autre que vous enrichir. Il y a un coffre dans la salle de classe d’un professeur ? Servez-vous. Il n’y a pas de petites économies.

Utiliser Revelio à l’envi

Le sort Revelio est certainement votre meilleur allié, et celui dont vous vous servirez le plus. Considéré comme essentiel, il « met en évidence toutes sortes de cibles utiles et interactives, y compris des objets cachés, des objets liés à des énigmes, du butin, des ennemis et plus encore ». Pour le lancer, il suffit d’appuyer sur la touche directionnelle gauche. L’astuce est d’en abuser pour révéler toutes les petites interactions qui pourraient vous échapper — en mettant plein d’éléments en surbrillance. Revelio est une sorte de scanner de l’environnement. C’est un sort hyper utile.

Apprendre un maximum de sorts

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard nous offre l’opportunité d’incarner un élève de la prestigieuse école de magie. Par conséquent, on va apprendre… des sorts. Et l’on vous recommande vivement d’en apprendre un maximum, étant donné que cela permet d’étoffer son arsenal — que ce soit dans les combats ou pour se faciliter la vie lors des phases d’exploration. Certains sorts sont automatiquement débloqués quand on participe à des quêtes, d’autres passent par des tâches annexes à remplir. En somme, dès qu’une quête vous permet de débloquer un sort, faites-la.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Bien gérer les raccourcis des sorts

Si l’on dispose de beaucoup de sorts dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (sous couvert de les avoir débloqués…), on ne peut pas tous les utiliser en même temps. Le gameplay s’en remet à des raccourcis, attribués au quatre touches de la manette, en maintenant la gâchette droite. Cela veut dire que vous ne pouvez être équipé que de quatre sorts en même temps. Les sorts sont rangés dans des couleurs, qui correspondent au bouclier que peuvent utiliser les ennemis. Pour le briser, il faut faire appel à un sort de la couleur correspondante (exemple : rouge pour rouge). Dès lors, quand vous faites vos raccourcis, pensez à attribuer aux touches un sort de chaque couleur.

À noter qu’il existe un moyen de rajouter d’autres ensembles de sorts (à sélectionner en maintenant la gâche et en appuyant dans une direction). Cela passe par des points de talent, obtenus à chaque fois qu’on gagne un niveau. En tout, on peut débloquer quatre ensembles de sorts différents, de quoi répondre aux différentes menaces qui peuplent Poudlard et ses alentours. Car, oui, les affrontements demandent un peu de stratégie si on veut s’éviter des problèmes.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Ne pas négliger les animaux fantastiques

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, il y a des animaux fantastiques. Et, comme dans les films éponymes, on peut les capturer. Ce n’est pas qu’une question de collection : les animaux fantastiques permettent de récupérer des ressources qu’on peut revendre. On peut même les faire s’accoupler pour obtenir des bébés, bébés qu’on pourra troquer contre quelques pièces d’or. En somme, les animaux fantastiques permettent de s’enrichir très facilement.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !