Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, on incarne une ou un élève de la célèbre école de magie. Par conséquent, on a accès à une ribambelle de sorts, plus ou moins puissants.

L’aventure Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a démarré. Vous avez créé votre personnage — grâce à l’éditeur disponible avant de se lancer dans le jeu. Vous avez ensuite choisi votre maison, parmi les quatre proposées dans l’univers Harry Potter — Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. Parfait : vous voilà paré, ou parée, vous pouvez devenir la plus puissante des sorcières ou le plus puissant des sorciers.

Pour parvenir à votre but, il va falloir apprendre des sorts, ce qui permettra tout à la fois de gagner en puissance et en polyvalence. Comme on peut s’y attendre, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard regorge d’options, sachant que certains noms parleront forcément aux aficionados de la licence culte (Expelliarmus !).

Attention, la suite de cet article contient quelques spoilers sur les sorts dans le jeu (nom, effet). Si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, passez votre chemin.

Comment débloquer des sorts dans Hogwarts Legacy ?

Sur JK Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie vendredi. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Il est néanmoins important de rappeler la transphobie active de l’autrice, devenue une figure de la lutte anti-trans et qui lui apporte des financements. Nous rejetons ces propos et actes discriminants, qui mettent en danger la vie des personnes trans.

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, on incarne une ou un élève qui arrive directement en cinquième année dans la prestigieuse école. Sa maîtrise de la magie est donc immense. Tout au long de l’aventure, vous allez apprendre de nouveaux sorts, soit au fil de la narration, soit en suivant des cours, soit en faisant des devoirs, soit en effectuant des quêtes. En tout, il y en a 31 à apprendre. Certains sont considérés comme essentiels, d’autres servent plutôt à enrichir l’éventail de possibilités — que ce soit pour les combats ou la résolution d’énigmes.

À noter que les développeurs intègrent un mini-jeu pour l’apprentissage d’un nouveau sort. Il consiste à stabiliser sa baguette en suivant un chemin prédéfini qui dessine un symbole. Le but est d’aller vite et de guider le faisceau.

Le mini-jeu qui permet de débloquer un sort // Source : Capture PS5

Bien évidemment, vous ne pourrez pas utiliser tous les sorts en même temps. Mais vous pourrez en attribuer à des raccourcis pour les utiliser hyper rapidement dans le feu de l’action (en maintenant la gâchette droite). Sur ce point, c’est comme si vous aviez un arsenal varié à disposition, avec des choix à faire en fonction de ses préférences. Cela permet de personnaliser un peu le gameplay.

Tous les sorts de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Tous les sorts disponibles dans Hogwarts Legacy

Essentiels

Lancer de base : permet d’infliger des dégâts mineurs aux ennemis et de casser certains objets.

: permet d’infliger des dégâts mineurs aux ennemis et de casser certains objets. Revelio : permet de mettre en évidence des interactions possibles, des secrets ou encore des ennemis.

: permet de mettre en évidence des interactions possibles, des secrets ou encore des ennemis. Protego : permet de se protéger contre une attaque, voire de déclencher une parade si on attend le dernier moment.

: permet de se protéger contre une attaque, voire de déclencher une parade si on attend le dernier moment. Stupéfix : permet d’étourdir les ennemis ;

: permet d’étourdir les ennemis ; Lancer de magie ancienne : permet de lancer des objets vers les ennemis.

: permet de lancer des objets vers les ennemis. Magie ancienne : permet d’infliger de lourds dégâts (si une jauge de magie ancienne est pleine).

: permet d’infliger de lourds dégâts (si une jauge de magie ancienne est pleine). Alohomora : permet d’ouvrir des pièces et des conteneurs verrouillés (crochetage de serrure).

: permet d’ouvrir des pièces et des conteneurs verrouillés (crochetage de serrure). Petrificus Totalus : permet d’immobiliser la plupart des ennemis.

Contrôle

Arresto Momentum : permet de ralentir les ennemis et les objets.

: permet de ralentir les ennemis et les objets. Glacius : permet de geler les ennemis et d’augmenter les dégâts des attaques suivantes.

: permet de geler les ennemis et d’augmenter les dégâts des attaques suivantes. Levioso : permet de faire léviter les ennemis et les objets.

: permet de faire léviter les ennemis et les objets. Transformation : permets de transformer les ennemis et les objets.

Force

Accio : permet d’attirer les ennemis et les objets vers soi.

: permet d’attirer les ennemis et les objets vers soi. Repulso : permet de repousser les ennemis et les objets.

: permet de repousser les ennemis et les objets. Descendo : permet de projeter les ennemis et les objets au sol.

: permet de projeter les ennemis et les objets au sol. Flipendo : permet de projeter les ennemis et les objets en l’air et en arrière.

Poudlard, by night // Source : Capture PS5

Dégâts

Confringo : permet de générer un éclair à longue portée, occasionnant des dégâts de feu.

: permet de générer un éclair à longue portée, occasionnant des dégâts de feu. Diffindo : permet d’entailler les ennemis et les objets.

: permet d’entailler les ennemis et les objets. Expelliarmus : permet d’expulser les baguettes et les armes de la main des ennemis.

: permet d’expulser les baguettes et les armes de la main des ennemis. Bombarda : permet de créer une grosse explosion.

: permet de créer une grosse explosion. Incendio : permet d’enflammer des ennemis et certains objets (courte portée).

Utilitaire

Désillusion : permet de se fondre dans l’environnement.

: permet de se fondre dans l’environnement. Lumos : permet de créer une source de lumière.

: permet de créer une source de lumière. Reparo : permet de réparer.

: permet de réparer. Wingardium Leviosa : permet de faire léviter un objet et de contrôler la position et les déplacements.

Métamorphose

Sortilège d’invocation : permet d’invoquer des objets.

: permet d’invoquer des objets. Sortilège d’altération : permet de modifier l’apparence et les caractéristiques d’objets.

: permet de modifier l’apparence et les caractéristiques d’objets. Evanesco : permet de faire disparaître des objets et d’obtenir de la pierre de lune.

Sortilèges impardonnables

Avada Kedavra : permet de tuer les ennemis d’un seul coup.

: permet de tuer les ennemis d’un seul coup. Endoloris : permet de provoquer une douleur intense chez la plupart des ennemis (dégâts au fil du temps).

: permet de provoquer une douleur intense chez la plupart des ennemis (dégâts au fil du temps). Impero : permet de contrôler temporairement les ennemis.

