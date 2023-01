[Deal du Jour] New Pokémon Snap est en promo avec 33 % de remise à l’occasion de la deuxième démarque des soldes d’hiver. Un jeu feel good signé Nintendo dans lequel vous avez pour objectif de photographier des Pokémon dans un univers trop mignon.

C’est quoi, cette remise sur le jeu Pokémon ?

New Pokémon Snap est vendu sur Switch au prix de 59,99 € sur l’eShop de Nintendo et trouvable régulièrement autour de 40 € sur plusieurs sites marchands. La Fnac le propose actuellement en version physique avec une remise de 33 %, au prix de 29,99 €.

C’est quoi, le jeu feel good New Pokémon Snap de Nintendo ?

New Pokémon Snap vous met dans la peau d’un apprenti photographe qui a pour but de photographier, du mieux possible, des Pokémon dans leur habitat naturel. Le jeu n’est pas un jeu Pokémon classique. Ici, votre personnage s’installe, armé de son appareil photo, à bord d’un véhicule monté sur des rails. Vous avez uniquement la main sur la caméra, dans un seul but : observer les paysages autour de vous afin d’y trouver des Pokémon. Vous disposez d’un scanner pour révéler des éléments secrets, un lecteur de musique pour faire danser les Pokémon, ou des pommes à lancer, dans le but de faire sortir les créatures de leur cachette.

New Pokémon Snap // Source : Capture Switch

Le professeur Miroir jugera ensuite la qualité de vos clichés selon différents critères. Les différents niveaux regorgent de détails et devront se parcourir plusieurs fois pour en voir les détails cachés et autres secrets. Le jeu récompense l’observation, la patience et bien sûr, vos talents de photographe.

Est-ce que New Pokémon Snap en promo pour les soldes vaut le coup ?

New Pokémon Snap est rarement à moins de 30 €. C’est donc une excellente occasion de se le procurer. Le jeu est très joli et la direction artistique un plaisir pour les yeux. Les environnements sont crédibles et remplis de vie. Derrière son apparente simplicité de level design et ces graphismes simplistes, le jeu fourmille de détails. Les Pokémon se cachent, courent à toute vitesse lorsqu’ils vous voient, ou vivent leur vie tranquillement. La faune et la flore sont riches en bestioles qui crapahutent et tout ce petit monde donne vie à Pokémon Snap.

Le plaisir de la collectionnite arrive rapidement et c’est un régal de compléter son album photo de Pokémon. Un jeu feel good par essence qui fait du bien et qui convient parfaitement à un jeune public.

